Мир снова установил максимум заражений, а в Украине больше нет "красных" регионов. Хроника коронавируса на 30 декабря
Накануне в мире обнаружили рекордные почти 1,6 млн инфицирований коронавирусом и втрое меньше случаев выздоровления – 598 тыс., еще 7055 человек умерли. С начала пандемии и по сей день количество всех случаев заражения превысило 284,8 млн.
Вспышка штамма Омикрон, ныне распространяющаяся по многим странам, побудила власти Нью-Йорка усилить карантинные ограничения, затрагивающие даже детей. А в ВОЗ предупредили, что этот вариант COVID-19 грозит коллапсом систем здравоохранения.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
3 654 690 инфицирований диагностировали с начала пандемии в Украине, у 3 449 880 из которых люди одолели болезнь, а 95 412 умерли от ее осложнений. В настоящее время болеют не менее 109,4 тыс. жителей.
Специалисты еще раз подчеркнули, что в случае заражения COVID-вариантом Омикрон симптомы похожи на простуду. К тому же он оказался в 70 раз заразнее Дельты. Главные факты о новом штамме узнайте по ссылке.
В Украине накануне закончился первый этап оформления заявки на получение "тысячи президента" за вакцинацию против COVID-19 в рамках программы єПідтримка. Так, 1000 грн получили более 5,5 млн граждан.
Ношение масок на улицах Парижа становится обязательным из-за вспышки заражений коронавирусом, вызванной Омикроном. Это требование относится к лицам старше 11 лет, за исключением людей, перемещающихся внутри автомобилей, мотоциклистов и велосипедистов или занимающихся спортом.
В США на фоне распространения штамма Омикрон показатель заболеваемости COVID-19 вырос на 60% по сравнению с предыдущей неделей, передает Reuters. В то же время эксперты заверили, что количество смертей и госпитализаций "сравнительно" низкие.
В украинском Минздраве гражданам напомнили, при каких симптомах коронавируса следует вызвать скорую медицинскую помощь.
Итальянские власти ужесточили правила самоизоляции для невакцинированных лиц, контактировавших с зараженными COVID-19. С 10 января таких обяжут проходить двухнедельный карантин.
В Израиле продолжается тестовая кампания по вакцинации против коронавируса четвертой дозой. В ее рамках такие бустерные прививки делают врачам-добовольцам.
В полночь 30 декабря Волынская и Запорожская области вышли из "красного" уровня эпидопасности из-за COVID-19. Они стали последними регионами Украины, покинувшими эту карантинную зону.
Страна-лидерами по приросту больных COVID-19 за сутки стали США – 465,7 тыс., Франция – 208 тыс., Британия – 183 тыс., Испания – 100,8 тыс. Италия – 98 тыс. Для Франции и Англии такие цифры оказались максимальными от начала пандемии.
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