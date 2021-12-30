Ученые допустили, что для защиты от коронавируса придется делать по три прививки ежегодно

Ученые допустили, что людям, возможно, придется получать две или даже три прививки против коронавируса каждый год, чтобы поддерживать защиту от вируса. К такому выводу их подтолкнули ранние результаты эффективности бустерных уколов.

Медицинские эксперты из Австралии заявили, что для получения более долгосрочной картины потребуются результаты, выходящие за рамки 12-недельного исследования. Об этом сообщает газета The Guardian.

Профессор международного здравоохранения в Университете Кертина Джая Дантас отметила, что это еще только начало понимания эффективности вакцинации, но "похоже, что может потребоваться регулярная ревакцинация".

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"Возможно, вам потребуются бустеры, скажем, два или три раза в год", — сказала она, добавив, что пожилые люди с большей вероятностью будут получать тройную ежегодную дозу.

На данный момент коронавирус породил 11 разновидностей, из которых Дельта и теперь Омикрон являются самыми заразными. Десять из этих штаммов возникли в развивающихся частях мира.

"У нас неравенство в вакцинах. И этот разрыв, вероятно, будет увеличиваться по мере роста спроса на вакцины в более богатых странах. В очень многих частях Африки не было даже одной разовой дозы, или у них был очень низкий уровень разовой дозы", — отметила Дантас.

Еженедельные данные, опубликованные незадолго до Рождества Агентством безопасности здравоохранения Великобритании, показывают, что эффективность бустерных доз вакцин Pfizer и Moderna против симптоматических заболеваний ниже для штамма Омикрон, чем для штамма Дельта во все периоды после инъекции.

В этот анализ были включены 147 597 случаев заболевания Дельтой и 68 489 случаев заболевания Омикроном в Великобритании. Данные показали, что бустеры Pfizer и Moderna имели эффективность 90% против симптоматических заболеваний штаммом Дельта в течение как минимум девяти недель. Напротив, эффективность против штамма Омикрон была примерно на 30% ниже и, по-видимому, снизилась еще больше через девять недель.

В чем разница между бустерной и дополнительной дозами?

Дополнительную прививку от коронавируса делают для того, чтобы защитить людей, у которых из-за состояния здоровья вакцины имеют более низкую эффективность. К примеру, это касается пациентов с онкологией, ВИЧ/СПИД или иммунодефицитом. То есть благодаря уколу удается достичь уровня защиты организма, который здоровые люди получают благодаря двум дозам COVID-препарата.

Но не следует ее путать с бустерной дозой. Ее рано или поздно нужно будет сделать всем украинцам – чтобы продлить действие вакцины и усилить иммунный ответ организма, который со временем снижается.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2022 году в Минздраве планируют провести ревакцинацию украинцев против коронавируса. Речь идет о повторном курсе иммунизации, состоящем из двух прививок.