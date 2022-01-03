Бустерные COVID-прививки могут стать доступными для всех украинцев: когда примут решение

В Украине рассмотрят вопрос о бустерной (третьей) дозе вакцины от коронавируса для всех желающих. Соответствующее заседание группы экспертов состоится 5 января.

Об этом в интервью Украинскому радио заявил главный санитарный врач Игорь Кузин. В то же время скоро разрешат делать дополнительные прививки гражданам старше 60 лет.

Так, в Минздраве ждут решения Национальной технической группы экспертов, которая должна решить, рекомендовать ли вводить ли бустерные дозы для всех украинцев.

В то же время уже есть решение экспертов касательно третьей дозы для граждан старше 60 лет. Ведомство планирует ввести ее своим приказом 10-15 января.

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Напомним, что в Украине уже делают бустерные прививки от коронавируса медицинским работникам и сотрудникам домов интернатного типа.

Как сообщал, результаты исследования показывают, что вероятность заражения вариантом коронавируса Омикрон людей, получивших бустерную прививку, на 56% ниже, чем у вакцинированных, которые не прошли ревакцинацию.