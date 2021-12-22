В Украине начнут делать бустерную прививку от COVID-19: кто получит первым
В Украине начнут колоть бустерную (третью) дозу вакцины от коронавируса. Прежде всего ее будут делать медицинским работникам и сотрудникам домов интернатного типа.
Об этом 22 декабря сообщается на сайте Министерства здравоохранения. Получить дополнительную прививку (ревакцинальную дозу) можно будет через полгода после полного курса вакцинации.
Использовать планируют только м-РНК-вакцины, а именно – Moderna и Comirnaty/Pfizer.
Также в ближайшее время должна стать доступна генерация соотвесттвующих COVID-сертификатов.
Отмечается, что получение дополнительной дозы для граждан с тяжелыми сопутствующими болезнями или слабым иммунитетом остается без изменений – сделать ее можно через 28 дней после полного курса вакцинации.
В ведомстве пояснили, что они учли временные рекомендации Всемирной организации здравоохранения от 10 августа о том, что дополнительную дозу стоит делать только для уязвимых категорий населения.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие страны начали делать дополнительную третью дозу вакцины и зачем она вообще нужна.
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