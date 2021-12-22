Украинцам начнут делать третью прививку от коронавируса: кому и зачем нужна бустерная доза

На фоне появления нового штамма Омикрон все больше стран вводит обязательную третью прививку от коронавируса. Так называемый бустерный укол уже делают в Израиле, Турции и Великобритании. Обсуждают эту идею и в Украине.

Зачем нужна дополнительная прививка, что об этом думают врачи и чего ждать в этом контексте в Украине, читайте в материале OBOZREVATEL.

В последнее время коронавирус начал активно мутировать. Помимо доминирующей в мире Дельты появился новый штамм Омикрон, который способен частично уходить от иммунитета. Заболеть новым вариантом COVID-19 могут даже вакцинированные. Это означает, что двух прививок теперь недостаточно для полноценной защиты. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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По этой причине ведущие фармацевтические компании разрабатывают вакцины, способные противостоять Омикрону. Однако пока их нет, единственным способом защититься остается ревакцинация.

Бустерную дозу вводят для того, чтобы усилить иммунный ответ организма, который со временем снижается. К примеру, сделанную в далеком детстве прививку от дифтерии придется повторить после 18 лет. Это нужно, чтобы продлить действие препарата: так он сможет защитить организм еще на долгие годы.

Дело в том, что в организме человека есть клеточный иммунитет, который сохраняет информацию об антигене вируса. Эта память остается даже после того, как антитела исчезают. И когда вирус снова попадает в организм, то иммунная система вырабатывает антитела, чтобы дать ответ инфекции. Но ученые считают, что клетки памяти могут не успевать дать отпор вирусу, поэтому и возникает необходимость поддерживать высокий уровень антител во время эпидемии.

А дополнительную дозу вводят для того, чтобы защитить людей, для которых из-за состояния их здоровья вакцины имеют более низкую эффективность. Это касается лиц с ослабленным иммунитетом – пациенты с онкологией и ВИЧ; с иммунодефицитом; получающие препараты, подавляющие иммунный ответ.

Первым в мире прививать население третьей дозой вакцины от COVID-19 начал Израиль. Еще летом бустерные дозы вакцины получили пожилые и люди со слабым иммунитетом. А в октябре власти аннулировали "зеленые паспорта" тем, кто прошел полную вакцинацию двумя дозами более полугода назад. Теперь этот документ выдают только после бустерной дозы.

Из-за стремительного распространения штамма Омикрон в Великобритании планируют до конца декабря массово провакцинировать третьей дозой всех взрослых старше 18 лет. В Германии канцлер Олаф Шольц поставил задачу: сделать 30 миллионов бустерных прививок к Новому году.

Бразилия открыла доступ к ревакцинации для всех граждан старше 18 лет. А в Италии третью прививку сначала делали только людям старше 60 лет, однако с 1 декабря возрастное ограничение снизили до 40 лет. Венгрия начала ревакцинацию еще в августе – когда выяснилось, что китайская вакцина Sinopharm не дает надежной защиты пожилым.

Во Франции с 15 января совершеннолетние граждане, которые прошли первый курс вакцинации более пяти месяцев назад, должны сделать дополнительную прививку. В противном случае их COVID-сертификат не будет считаться действительным. Люди из групп риска имеют право на ревакцинацию еще с сентября.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко 13 декабря подписал указ, согласно которому в Украине разрешат прививать третьей дозой вакцины от COVID-19. Однако это касается только граждан с ослабленным иммунитетом. В частности, речь идет о людях, которые:

принимающих иммуносупрессивные препараты;

имеют ВИЧ/СПИД;

болеют раком;

перенесли трансплантацию органов;

имеют наследственные заболевания, которые влияют на иммунную систему, к примеру, врожденную недостаточность иммуноглобулина A.

В то же время Центр общественного здоровья рекомендует сделать дополнительную прививку людям старше 60 лет, которые до этого вакцинировались препаратом CoronaVac. Для этого можно использовать и другие вакцины – Moderna и Pfizer.

Ревакцинальная доза также рекомендуется украинцам, отнесенным к группе риска по профессиональному признаку: врачи, работники домов интернатного типа. Ее следует делать как минимум через шесть месяцев после первичной COVID-вакцинации. При выборе вакцины для бустерной дозы следует отдавать предпочтение препаратам, разработанным по технологии мРНК.

Всеобщая ревакцинация может стать доступна уже в ближайшее время – в январе-феврале 2022 года. "Минздрав подписал контракты на поставки на следующий год. Нам хватит и для бустерной, и при необходимости для полного цикла ревакцинации еще двумя дозами", – сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В следующем году третья прививка может стать даже обязательной для продления COVID-сертификата в случае, если человек вакцинировался более девяти месяцев назад. Однако окончательное решение будут принимать на основе рекомендаций Евросоюза и ВОЗ.

Украинцы, которые входят в группу риска, должны обратиться к своему семейному или профильному врачу. Он в произвольной форме выдаст направление на прививку вакциной, которой были сделаны предыдущие две дозы.

Сделать третью прививку можно в любом прививочном пункте. Врач должен внести данные о введении дополнительной дозы в электронную систему здравоохранения. Однако действие COVID-документа не будет продлеваться, сертификат будет действовать 365 дней с даты введения второй дозы.

Делать третью прививку разрешается через 28-90 дней после второй дозы. Впрочем, как отметили в министерстве, если человек получил вторую дозу ранее указанного интервала, он все равно может рассчитывать на третью дозу.

Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская считает, что бустерную дозу стоит вводить тем категориям людей, которые вакцинировались первой и второй дозой более шести месяцев назад. Также дополнительную прививку важно сделать людям пожилого возраста, с хроническими заболеваниями.

"Виктор Ляшко говорил, что с января будет вакцинация бустерной дозой, в то время как 50% населения получают первую дозу. Почему мы ждем – непонятно. Потому что мне кажется, это решение уже принято и некоторые страны уже вакцинируют бустерной дозой. Необходимость в этом есть", — сказала она.

Доктор медицинских наук Алла Волоха также подчеркивает необходимость дополнительного COVID-укола – особенно, в случае распространения нового штамма Омикрон. К тому же медик не исключает, что люди, привитые разными вакцинами, могут иметь лучшую защиту.

"Просто есть более сильные вакцины и более слабые. Если это микс векторной вакцины с мРНК-вакциной, может быть усиление. Например, если первая доза CoronaVac, а вторая мРНК-вакцина, то тоже может быть усиление. Но если CoronaVac дать после мРНК, я не знаю, будет ли серьезное усиление", – пояснила врач.

А экс-главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов напоминает, что украинцам бежать и в срочном порядке делать бустерный укол не стоит. Сначала необходимо охватить первичной вакцинацией как можно больше людей, чтобы защитить их.

"Но мы не ставим вопрос так, что те, кто не получил бустерную дозу, недостаточно защищены. Получившие две дозы вакцины не голые – они уже защищены. Да, они могут заболеть, но не тяжело. На год этой защиты достаточно. Это не та тема, вокруг которой следует создавать ажиотаж. Самое главное – получить две дозы", – отметил он.

Вакцинация остается главным методом борьбы с коронавирусом. И хоть наличие прививок не гарантирует на 100%, что человек не инфицируется, однако защищает от смерти и тяжелого течения болезни. Массовая иммунизация – единственный способ избежать коллапса медицинской системы, учитывая, что COVID-19 продолжает активно мутировать и становится все опаснее.