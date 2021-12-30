Бустерная доза COVID-вакцины на 56% снижает риск заражения Омикроном: результаты исследования

Вероятность заражения вариантом коронавируса Омикрон людей, получивших бустерную прививку, на 56% ниже, чем у вакцинированных, которые не прошли ревакцинацию. Но и в случае инфицирования этим штаммом, первые с меньшей вероятностью передают вирус другим, например, внутри одной семьи.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на еще нерецензированное исследование о новом штамме на портале medRxiv. Отмечается, что работа ученых требует дальнейшего изучения для подтверждения полученных результатов.

В ней специалисты приводят уже известный факт: шансы на то, что вакцинированные люди заразятся вирусом, если кто-то из членов семьи инфицирован, почти втрое-вчетверо выше в случае Омикрона, чем Дельты. Однако новое исследование показало, что бустерные дозы снижают этот риск.

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Ученые проанализировали данные о передаче вируса, собранные почти в 12 000 инфицированных жителей домохозяйств в Дании, в том числе в 2225 домах, где были зараженные Омикроном.

Отмечается, что всего за неделю после выявления первого случая нового штамма в семьях было зафиксировано 6397 вторичных инфекций.

После учета других факторов риска, скорость передачи вируса от человека к человеку среди полностью вакцинированных людей оказалась примерно в 2,6 раза выше в "домохозяйствах с Омикроном", чем с Дельта-вариантом. Эксперты обнаружили, что люди, получившие бустерную прививку, почти в 3,7 раза чаще подхватили вирус в "семьях с Омикроном", чем с Дельтой.

"Но если посмотреть только на домохозяйства, где был подтвержден новый штамм, вероятность заражения у людей, прошедших бустерную вакцинацию, была на 56% ниже, чем у вакцинированных, которые не получали ревакцинацию", – заявили ученые.

А в конце добавили: в целом, когда вакцинированные бустерной дозой люди были первыми, кто принес домой вирус, они с меньшей вероятностью передавали его другим, чем невакцинированные и вакцинированные, но не получившие бустер.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным ВОЗ, штамм Омикрон, спровоцировавший рекордные вспышки COVID-19 во многих странах, может перегрузить системы здравоохранения по всему миру. Только за последнюю неделю количество заболеваний коронавирусом выросло на 11%.