Локдаун для невакцинированных и жесткий контроль: Италия меняет правила, чтобы остановить новую волну COVID-19
В Италии со следующего понедельника, 10 января, вводится локдаун для невакцинированных от коронавируса граждан. Чрезвычайное положение из-за распространения штамма Омикрон пока действует до 31 марта 2022 года.
Об этом пишет издание Il Giorno. Отмечается, что контроль за ужесточенными мерами карантина в стране будет строгим.
О том, что карантин в Италии усилят, стало известно еще в конце декабря. Из-за ужесточения ограничений для непривитых в центры вакцинации по всей стране начали выстраиваться длинные очереди. Местами даже доходило до драк.
Так, уже через неделю невакцинированные граждане в Италии не смогут воспользоваться транспортом, посетить заведения общественного питания и любые массовые мероприятия. Для доступа к этим аспектам социальной жизни нужен будет Super Green Pass – его получают все вакцинированные и переболевшие COVID-19 итальянцы.
Для борьбы со штаммом Омикрон в Италии также решили изменить правила бустерной вакцинации. Новую дозу препарата теперь можно будет получить через четыре месяца после основного курса иммунизации.
Однако вместе с тем было решено сократить срок действия Super Green Pass до шести месяцев.
Сейчас в Италии отмечается рост заболеваемости коронавирусом во всех возрастных группах. Увеличилось также количество пациентов с симптоматическим течением болезни и людей в отделениях интенсивной терапии.
2022 год для страны начался с рекордных показателей заболеваемости – более 141 тыс. зараженных за сутки. Умерли при этом за день 111 пациентов, а 2 января было уже 133 летальных случая болезни.
Как сообщал OBOZREVATEL, на территории Европы с начала пандемии было выявлено уже более 100 миллионов случаев коронавируса. Страны массово били рекорды заболеваемости, местные власти начали усиливать карантинные ограничения.
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