В Италии невакцинированных не будут пускать в автобусы, поезда и самолеты: карантин ужесточили

В связи с "эффектом цунами", который новый штамм коронавируса Омикрон произвел в Италии, в стране продолжают ужесточать и без того строгие карантинные меры. Так, с 10 января непривитые граждане не смогут воспользоваться транспортом, посетить заведения общественного питания и любые массовые мероприятия.

Кроме того, как сообщает La Repubblica, для стадионов и спортивных сооружений пропускная способность снова снижена – до 50% на открытом воздухе и 35% в помещении. Отмечается, что это только первые меры, уже в январе могут быть приняты и другие.

Транспорт только для вакцинированных

Это мера, которая отрезает невакцинированных граждан почти от всей социальной жизни. На все виды транспорта дальнего следования (самолеты, поезда, корабли), а также на автобусы, метро и местный общественный транспорт будет разрешен доступ только при наличии Super Green Pass.

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Super Green Pass повсюду

Super Green Pass также будет усилен, чтобы разрешить доступ на горнолыжные курорты в "белой" или "желтой" зоне, на ярмарки, съезды или конгрессы, где до сих пор было достаточно отрицательного теста. А также в рестораны, открытые бары и отели. Даже для участия в свадьбах, крещениях, гражданских и религиозных церемониях нужно будет пройти вакцинацию или пролечиться. А также для занятий спортом на открытом воздухе.

Отметим, так называемые зеленые пропуска получают все вакцинированные и переболевшие коронавирусом итальянцы.

Новые требования к самоизоляции

В случае прямого контакта с больными коронавирусом те, кто уже сделал ревакцинацию, или те, у кого две дозы вакцины введены менее четырех месяцев назад, считаются достаточно защищенными от инфекции. Исходя из этого, они могут не соблюдать режим самоизоляции, хотя обязаны носить маску в течение десяти дней, избегать посещения закрытых и людных мест, таких как кинотеатры, театры и через пять дней сделать экспресс- или ПЦР-тест.

При этом для невакцинированных ничего не меняется: те, кто вступил в контакт с COVID-позитивным, должны будут оставаться дома 10 дней и смогут выйти только после отрицательного теста или, в качестве альтернативы, оставаться в изоляции в течение 14 дней.

Отметим, согласно данным сайта Worldometers, который отслеживает ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в мире, в Италии за последние сутки зарегистрировано 98 030 новых случаев инфицирования. Умерли от COVID-19 в стране 136 человек. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 5 854 428 случаев заболевания. Общее количество смертей – 137 091.

Напомним, ужесточает карантинные требования и Франция. В частности, в Париже из-за новой вспышки заболеваний COVID-19, вызванной штаммом Омикрон, с 31 декабря снова станет обязательным ношение защитных масок на улицах. За несоблюдение правила грозит штраф в размере €135. Соблюдение данного требования будет строго контролироваться правоохранителями.

Как сообщал OBOZREVATEL:

власти Италии изменили карантинные ограничения. Они, в частности, будут касаться невакцинированных граждан, которые контактировали с зараженными коронавирусом. Их обяжут проходить двухнедельную самоизоляцию;

в Италии впервые за все время пандемии коронавируса за сутки выявлено более 50 тысяч новых случаев COVID-19. Эксперты призывают итальянцев активнее вакцинироваться, а тем, кто уже получил две дозы препарата, делать третью.