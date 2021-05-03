Хроника коронавируса на 3 мая: Украина оказалась в лидерах по новым смертям в Европе
По состоянию на понедельник, 3 мая, коронавирусом в Украине и мире заразились почти 153,5 млн человек. 3,2 млн случаев стали летальными, но в то же время побороть инфекцию удалось 130,8 млн пациентам.
За минувший день, 2 мая, в мире выявили более 680 тысяч новых инфицированных, умерли еще 9969 больных. В течение прошедших суток больше всего новых зараженных COVID-19 было в Индии – 370 тысяч, США – 30,7 тысяч и Бразилии – 29 тысяч.
В Европе больше всего новых зараженных зафиксировали в Германии – 13,2 тысяч и Франции – 9,9 тысяч. При этом лидерами по новым смертельным случаям от болезни за сутки стали Россия – 342 и Украина – 160.
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