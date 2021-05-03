Ученые показали, как COVID-19 убивает клетки в организме. Фото

В Японии ученые при помощи камеры сверхвысокой четкости (8К) показали микроскопические изображения клеток, инфицированные коронавирусом (COVID-19).

Научную работу провела группа исследователей из Университета Осаки, передает NHK. На записи было показано, что культивируемые клетки животных начинали деформироваться через четыре часа после введения коронавируса. Позже клетки распадались на части.

При увеличении изображения внутри инфицированных клеток были видны белые зернистые структуры. По мнению ученых, это явление может быть связано с процессом заражения или репликацией вируса внутри клеток.

Одна из авторов исследования Накаяма Эми сказала, что ее группа смогла увидеть ранее неизвестные детали инфицированных клеток. По ее словам, изображения могут быть полезны при оценке эффективности медицинских препаратов, разработанных для лечения коронавирусных инфекций.

Как сообщал OBOZREVATEL, японские ученые научились выявлять COVID-19 за пять минут.