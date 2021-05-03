На Закарпатье за сутки подтвердили всего 4 случая заражения COVID-19
За минувшие сутки, 2 мая, в Закарпатской области зафиксировали всего 4 случая заражения коронавирусом (COVID-19).
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов у себя в Facebook. Всего в стране за день зарегистрировали 2758 новых случаев инфицирования.
При этом наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (360), Черкасской (233), Сумской (231), Донецкой (202) и Харьковской (164) областях.
Напомним, что по состоянию на утро понедельника, 3 мая, в Украине официально подтверждены 2 085 938 случаев коронавирусной инфекции.
Ранее Министерство здравоохранения обновило карантинные зоны. В "желтую" попали Ивано-Франковская и Закарпатская области.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине были госпитализированы из-за COVID-19 3199 человек.
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