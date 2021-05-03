На Закарпатье за сутки подтвердили всего 4 случая заражения COVID-19

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Covid
1 минута
727
На Закарпатье за сутки подтвердили всего 4 случая заражения COVID-19

За минувшие сутки, 2 мая, в Закарпатской области зафиксировали всего 4 случая заражения коронавирусом (COVID-19).

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов у себя в Facebook. Всего в стране за день зарегистрировали 2758 новых случаев инфицирования.

При этом наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (360), Черкасской (233), Сумской (231), Донецкой (202) и Харьковской (164) областях.

Напомним, что по состоянию на утро понедельника, 3 мая, в Украине официально подтверждены 2 085 938 случаев коронавирусной инфекции.

Ранее Министерство здравоохранения обновило карантинные зоны. В "желтую" попали Ивано-Франковская и Закарпатская области.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине были госпитализированы из-за COVID-19 3199 человек.

disclaimer_icon

Важно: автор этого контента может не иметь медицинского или научного образования. Этот контент не проверяется врачом на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторый контент может содержать информацию о лечении или использовании лекарственных препаратов, которую можно использовать только посоветовавшись с врачом. Obozrevatel не поддерживает какой-либо конкретный продукт, услугу или лечение.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаУжгородКоронавирусМинистерство здравоохраненияМаксим Степанов