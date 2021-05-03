В Украине на Пасху зафиксировали рекордно мало новых случаев COVID-19
По состоянию на утро понедельника, 3 мая, в Украине официально подтверждены 2 085 938 случаев коронавирусной инфекции. Из них – 2 758 обнаружены за прошедшие сутки, 116 – дети, 23 – медики.
От COVID-19 в стране умерли уже 44 750 человек (+154 за сутки), а 1 681 815 пациентов (+5550 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов у себя в Facebook.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (360), Черкасской (233), Сумской (231), Донецкой (202) и Харьковской (164) областях.
177 человек привито против COVID-19 по 2 апреля в Украине. 755 103 человека привито от начала прививочной кампании.
Сделано тестирований в сутки – 16 023 (в частности методом ПЦР – 9 298, методом ИФА – 1 260, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 5 465). Всего проведено ПЦР-тестов – 9 487 141.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 95 случаев;
Винницкая область – 64 случая;
Волынская область – 108 случаев;
Днепропетровская область – 360 случаев;
Донецкая область – 202 случая;
Житомирская область – 135 случаев;
Закарпатская – 4 случая;
Запорожская область – 103 случая;
Ивано-Франковская область – 38 случаев;
Киевская область – 74 случая;
Кировоградская область – 116 случаев;
Луганская область – 28 случаев;
Львовская область – 94 случая;
Николаевская область – 81 случай;
Одесская область – 143 случая;
Полтавская область – 104 случая;
Ривненская область – 62 случая;
Сумская область – 231 случай;
Тернопольская область – 120 случаев;
Харьковская область – 164 случая;
Херсонская область – 46 случаев;
Хмельницкая область – 30 случаев;
Черкасская область – 233 случая;
Черновицкая область – 61 случай;
Черниговская область – 62 случая.
Как сообщал OBOZREVATEL, днем ранее в Украине выявили 5 094 новых случая COVID-19.
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