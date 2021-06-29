Хроника коронавируса на 29 июня: за сутки заболели более 300 тысяч, умерли 6 тысяч человек
По состоянию на вторник, 29 июня, коронавирусом в Украине и мире заразились более 182 млн человек. За минувший день выявлено 319 тысяч новых инфицированных, умерли еще 6315. Всего болезнь унесла жизни 3,9 млн жителей планеты.
При этом выздоровели более 166 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 46 тыс., Бразилии – 33 тыс. и Колумбии – 32 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
на сегодня в Украине подтверждено 2 233 996 случаев заражения, с начала пандемии умерли 52 286 граждан, а 2 163 069 вылечились.
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В Великобритании 28 июня зарегистрировала 22 868 случаев COVID-19 за предыдущие сутки. Это является самым высоким показателем с 30 января 2021 года. Скачок значительный, так как 27 июня было зарегистрировано около 14 876 случаев.
В Польше за сутки не зафиксировано ни одной смерти от COVID-19 – впервые с марта прошлого года.
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