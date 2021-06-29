В Украине зафиксировано минимальное число новых случаев COVID-19 с начала года

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Лечение коронавируса в Украине

По состоянию на утро вторника, 29 июня, в Украине официально подтверждено 2 234 463 случая коронавирусной инфекции. Из них 182 обнаружены за прошедшие сутки, что стало самым низким приростом с начала года, 10 – дети и трое медиков. Госпитализировали 582 пациента.

От COVID-19 в стране умерли уже52 300 человек (+5 за сутки), выздоровели 2 164 374 (+582). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (77), Запорожской (16), Николаевской (15), Киевской (14) и Днепропетровской (8) областях.

Напомним, что за день до этого в Украине также было зафиксировано минимальное количество новых больных с начала 2021 года. Тогда болезнь подтвердили у 285 человек.

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Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 77 случаев;

  • Винницкая область – 2 случая;

  • Волынская область – 4 случая;

  • Днепропетровская область – 8 случаев;

  • Житомирская область – 2 случая;

  • Запорожская область – 16 случаев;

  • Киевская область – 14 случаев;

  • Кировоградская область – 1 случай;

  • Луганская область – 1 случай;

  • Львовская область – 5 случаев;

  • Николаевская область – 15 случаев;

  • Одесская область – 8 случаев;

  • Полтавская область – 3 случая;

  • Ривненская область – 7 случаев;

  • Сумская область – 6 случаев;

  • Харьковская область – 5 случаев;

  • Херсонская область – 2 случая;

  • Черкасская область – 2 случая;

  • Черновицкая область – 3 случая;

  • Черниговская область – 1 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, страны, которые входят в состав Европейского Союза, будут признавать украинские COVID-паспорта после их запуска. По этому вопросу Украина и ЕС достигли предварительной договоренности.

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