В Украине зафиксировано минимальное число новых случаев COVID-19 с начала года
По состоянию на утро вторника, 29 июня, в Украине официально подтверждено 2 234 463 случая коронавирусной инфекции. Из них 182 обнаружены за прошедшие сутки, что стало самым низким приростом с начала года, 10 – дети и трое медиков. Госпитализировали 582 пациента.
От COVID-19 в стране умерли уже52 300 человек (+5 за сутки), выздоровели 2 164 374 (+582). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (77), Запорожской (16), Николаевской (15), Киевской (14) и Днепропетровской (8) областях.
Напомним, что за день до этого в Украине также было зафиксировано минимальное количество новых больных с начала 2021 года. Тогда болезнь подтвердили у 285 человек.
г. Киев – 77 случаев;
Винницкая область – 2 случая;
Волынская область – 4 случая;
Днепропетровская область – 8 случаев;
Житомирская область – 2 случая;
Запорожская область – 16 случаев;
Киевская область – 14 случаев;
Кировоградская область – 1 случай;
Луганская область – 1 случай;
Львовская область – 5 случаев;
Николаевская область – 15 случаев;
Одесская область – 8 случаев;
Полтавская область – 3 случая;
Ривненская область – 7 случаев;
Сумская область – 6 случаев;
Харьковская область – 5 случаев;
Херсонская область – 2 случая;
Черкасская область – 2 случая;
Черновицкая область – 3 случая;
Черниговская область – 1 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, страны, которые входят в состав Европейского Союза, будут признавать украинские COVID-паспорта после их запуска. По этому вопросу Украина и ЕС достигли предварительной договоренности.
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