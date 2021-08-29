Эксперименты с вакцинами на Кубе и более 500 тыс. заболевших за сутки. Хроника коронавируса на 29 августа
По состоянию на воскресенье, 29 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 216,7 млн человек. За минувший день выявили 543 994 новых инфицированных, умерли еще 8 733. Всего от болезни скончались более 4,5 млн пациентов.
При этом выздоровели свыше 193,6 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (72,7 тыс.), Индии (45 тыс.) и Великобритании (32,4 тыс.).
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Что важно знать об атаке коронавируса:
2 282 285 случаев заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 53 686 заболевших умерли, а 2 205 707 пациентов вылечились.
Стало известно, что доля детей среди заболевших коронавирусом в Украине несущественная. В связи с этим глава Минздрава Виктор Ляшко ответил, будут ли вакцинировать несовершеннолетних от COVID-19.
Люди, инфицированные коронавирусом штамма Дельта, вдвое чаще подвергаются риску попасть в больницу из-за ухудшения состояния здоровья.
В Италии отменят 5-дневный карантин для туристов из Великобритании, которые получили две дозы вакцины от COVID-19. Им нужно будет предъявить негативный тест на коронавирус.
В Израиле в самом разгаре ревакцинация населения третьей дозой препарата. Она помогает снизить количество заражений и облегчает течение болезни, рассказал врач.
На Кубе из-за вспышек коронавируса будут экспериментировать с вакцинами. В центральной провинции Сьенфуэгос две дозы китайского препарата Sinopharm будут сочетать с ревакцинацией кубинской вакциной. Эффективность такой комбинации якобы более 90%.
В Индии за минувшие сутки выявили 46 759 новых случаев инфицирования. Это является максимальным показателем почти за два месяца. Вспышка произошла после проведения масштабного фестиваля в южном штате Керала.
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