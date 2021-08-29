В Украине за сутки почти 2 тысячи новых больных COVID-19, госпитализированы 772 человека

По состоянию на утро воскресенья, 29 августа, в Украине официально подтверждено 2 284 191 случай коронавирусной инфекции. Из них 1 906 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 134 ребенка и 40 медработников.

От COVID-19 в стране умерли уже 53 720 человек (+34 за сутки), выздоровели 2 206 392 (+685 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Были госпитализированы 772 пациента.

За сутки протестировано:

методом ПЦР – 18 344 человека;

методом ИФА – 3 661 человек;

экспресс-тестами – 16 859 человек.

За субботу, 28 августа, в Украине сделали 87 567 прививок от COVID-19. Первую дозу получили 29 772 человека, а завершили иммунизацию 57 795 граждан.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (240), Харьковской (156), Днепропетровской (140), Киевской (134) и Донецкой (132) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 240 случаев;

Винницкая область – 34 случая;

Волынская область – 21 случай;

Днепропетровская область – 140 случаев;

Донецкая область – 132 случая;

Житомирская область – 86 случаев;

Закарпатская область – 11 случаев;

Запорожская область – 66 случаев;

Ивано-Франковская область – 57 случаев;

Киевская область – 134 случая;

Кировоградская область – 20 случаев;

Луганская область – 29 случаев;

Львовская область – 101 случай;

Николаевская область – 15 случаев;

Одесская область – 121 случай;

Полтавская область – 29 случаев;

Ривненская область – 30 случаев;

Сумская область – 63 случая;

Тернопольская область – 67 случаев;

Харьковская область – 156 случаев;

Херсонская область – 77 случаев;

Хмельницкая область – 62 случая;

Черкасская область – 24 случая;

Черновицкая область – 126 случаев;

Черниговская область – 65 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL, доля детей среди пациентов с COVID-19 в Украине невелика. В связи с этим в Минздраве сказали, будут ли вакцинировать несовершеннолетних украинцев.