В Украине за сутки почти 2 тысячи новых больных COVID-19, госпитализированы 772 человека

София Закревская
София Закревская
Covid
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В Украине за сутки почти 2 тысячи новых больных COVID-19, госпитализированы 772 человека

По состоянию на утро воскресенья, 29 августа, в Украине официально подтверждено 2 284 191 случай коронавирусной инфекции. Из них 1 906 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 134 ребенка и 40 медработников.

От COVID-19 в стране умерли уже 53 720 человек (+34 за сутки), выздоровели 2 206 392 (+685 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Были госпитализированы 772 пациента.

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР – 18 344 человека;

  • методом ИФА – 3 661 человек;

  • экспресс-тестами – 16 859 человек.

За субботу, 28 августа, в Украине сделали 87 567 прививок от COVID-19. Первую дозу получили 29 772 человека, а завершили иммунизацию 57 795 граждан.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (240), Харьковской (156), Днепропетровской (140), Киевской (134) и Донецкой (132) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 240 случаев;

  • Винницкая область – 34 случая;

  • Волынская область – 21 случай;

  • Днепропетровская область – 140 случаев;

  • Донецкая область – 132 случая;

  • Житомирская область – 86 случаев;

  • Закарпатская область – 11 случаев;

  • Запорожская область – 66 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 57 случаев;

  • Киевская область – 134 случая;

  • Кировоградская область – 20 случаев;

  • Луганская область – 29 случаев;

  • Львовская область – 101 случай;

  • Николаевская область – 15 случаев;

  • Одесская область – 121 случай;

  • Полтавская область – 29 случаев;

  • Ривненская область – 30 случаев;

  • Сумская область – 63 случая;

  • Тернопольская область – 67 случаев;

  • Харьковская область – 156 случаев;

  • Херсонская область – 77 случаев;

  • Хмельницкая область – 62 случая;

  • Черкасская область – 24 случая;

  • Черновицкая область – 126 случаев;

  • Черниговская область – 65 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Статистика по коронавирусу в Украине на 29 августа.
Коронавирус и вакцинация в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, доля детей среди пациентов с COVID-19 в Украине невелика. В связи с этим в Минздраве сказали, будут ли вакцинировать несовершеннолетних украинцев.

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