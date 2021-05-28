Хроника коронавируса на 28 мая: заболели почти 170 млн человек с начала пандемии
По состоянию на пятницу, 28 мая, коронавирусом в Украине и мире заразились 169,6 млн человек. За минувший день выявили 537 668 новых инфицированных, умерли еще 11 643. Всего болезнь унесла жизни более 3,5 млн жителей планеты.
При этом выздоровели свыше 151,4 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 179 тыс., Бразилии – 66 тыс. и Аргентине – 41 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
в Украине официально подтверждено 2 189 858 заражений, из которых 49 893 – это летальные случаи и 1 990 051 – выздоровления, поэтому активными больными остаются 149 914 граждан.
Министерство здравоохранения Украины одобрило ввоз в страну 500 доз вакцины против коронавируса Janssen производства компании Johnson&Johnson.
С начала вакцинации в Украине зарегистрировано 1 436 случаев возникновение побочных эффектов у тех, кто получил прививку. Процент возникновения так называемых неблагоприятных событий после иммунизации составляет менее 1%.
В Ужгороде с июня закрывают отделение городской больницы для пациентов с коронавирусом. Из 190 коек там сейчас заняты лишь 10, сообщили в горсовете.
В Китае осудили версию расследование в США о том, что коронавирус могли создать в лаборатории, пишет BBC.
Во Франции 29 мая состоится "тест-концерт" группы Indochine, во время которого 5 тысяч волонтеров должны будут сдать негативный тест на коронавирус и надеть маску. Цель события – определить, увеличивается ли риск заражения во время таких массовых мероприятий.
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