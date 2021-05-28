Американка выиграла миллион долларов в лотерею для привитых от COVID-19

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Американка выиграла миллион долларов в лотерею

Американка Эбигейл Бугенске из штата Огайо, город Сильветрон, выиграла миллион долларов в лотерею. В ней могут участвовать только вакцинированные от коронавируса граждане.

Об этом в четверг, 27 мая, сообщил в своем Twitter губернатор штата Майк ДеВайн. Он также поздравил с победой подростка Джозефа Костелло из Энгвуда, который победил в детской лотерее.

Парень выиграл четыре года стипендии для обучения в колледжах штата.

"Следующий розыгрыш состоится через неделю после сегодняшнего дня. Вакцинированные жители Огайо, которые еще не участвовали в соревнованиях, могут зарегистрироваться на сайте", – отметил губернатор.

Скриншот.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, врач-инфекционист Ольга Голубовская оценила вероятность новой волны COVID-19 в Украине и назвала возможные сроки.

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