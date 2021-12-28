Германия закрылась на карантин перед Новым годом, а Израиль запустил четвертую прививку. Хроника коронавируса на 28 декабря

Количество случаев коронавируса в мире пересекло отметку в 281,8 млн, из них 730 тыс. инфицирований обнаружили за минувшие сутки. Лидерами по приросту больных стали США – 213 тыс., Британия – 98,5 тыс. и Испания – 53,6 тыс.

В то время как в Украине планируют с размахом отмечать Новый год, многие страны Европы отменили праздничные мероприятия и усилили карантин. Среди них – Германия с 70% вакцинированного против COVID-19 населения, которая таким образом хочет предотвратить распространению штамма Омикрон. Тогда как в Израиле с этой целью начали делать уже по четвертой прививке.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

инфекцию подхватили 3 646 988 украинцев, из которых 94 971 умер от осложнений болезни, а 3 432 739 ее побороли. По меньшей мере 119,2 тыс. жителей страны до сих пор болеют.

Новое исследование ученых показало, что COVID-19 достаточно всего несколько дней , чтобы распространиться с легких на другие органы. А попав в них, инфекция может размножаться в течение нескольких месяцев .

В ВОЗ заявили, что Омикрон способен обходить иммунную защиту организма человека, а из-за стремительности распространения вскоре может стать доминирующим в Европе. При этом специалисты убеждены, что вакцины второго поколения помогут эффективнее бороться с новыми вариантами и победить вирус.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сократили рекомендуемое время изоляции для американцев , болеющих COVID-19 бессимптомно, с 10 до пяти дней , информирует Reuters.

Чтобы сдержать дальнейший рост заболеваемости, в Греции на 3-16 января введут ряд дополнительных ограничений. Они преимущественно будут затрагивать ночные развлекательные заведения, передает The Guardian.

Во Франции уровень заболеваемости коронавирусом значительно превышает 700 случаев на 100 тыс. населения и находится на рекордном показателе с начала пандемии. Поэтому в стране усилят ограничения с 3 января , пишет BBC.

За прошедшие сутки в мире подтвердили 4646 смертей в результате коронавируса. Наибольше их зафиксировали в России – 937, США – 654 и Венгрии – 436. На сегодняшний день количество всех летальных исходов от COVID-19 превысило 5,42 млн.