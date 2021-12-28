В Китае четвертый день подряд растет суточное число новых случаев COVID-19: введены жесткие ограничения

В Китае четвертый день подряд растет суточное число новых случаев COVID-19. При этом о большинстве случаев заражения сообщил Сиань, город на северо-западе страны, в котором 13 миллионов человек находятся в изоляции.

В частности, в Сиань в понедельник, 27 декабря, зарегистрировали 175 симптоматических случаев, по сравнению со 150 в предыдущий день. Из более чем 800 подтвержденных случаев в Сиане с 9 декабря еще не было обнаружено ни одного случая инфицирования новым более мутировавшим штаммом Омикрон, сообщает международное информагентство Reuters.

Число заболевших в Сиане невелико по сравнению со многими кластерами в других странах, но китайские чиновники ввели жесткие ограничения на поездки в пределах города и на выезд из него в соответствии с национальными рекомендациями по немедленному сдерживанию любой вспышки COVID-19.

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Также официальные лица запретили людям ходить в магазин, даже для того, чтоб запастись предметами первой необходимости, такими как овощи.

Власти заявили, что покупки могут возобновиться для людей из менее рискованных районов, как только результаты тестов будут отрицательными, но неизвестно, когда именно это может произойти. До введения этих ограничения каждой семье разрешалось отправлять только одного человека в магазин за предметами первой необходимости каждые два дня.

Кроме того, с прошлой недели жителям Сиань не разрешают покидать город без разрешения работодателя или местных властей. Чиновники также запретили второстепенные транспортные средства.

Согласно заявлению Национальной комиссии здравоохранения, в континентальном Китае в понедельник было выявлено 182 новых случая заболевания по сравнению с 162 днем ​​ранее. При этом Китай выявил лишь несколько случаев заражения Омикрон, в основном среди международных путешественников и на юге.

Отметим, что в Украине перед Новым Годом и Рождеством, несмотря на низкий уровень вакцинации и вероятность массовых собраний граждан, карантин не будут усиливать. Министр здравоохранения Виктор Ляшко призвал украинцев отмечать Новый год и Рождество в небольших компаниях. В то же время в "красной" зоне остались всего две области – Запорожская и Волынская. Как отметили в Минздраве, вскоре и этим регионам будет позволено смягчить ограничения.

Напомним, 18 декабря в Украине был зафиксирован первый потенциальный случай заражения Омикрон-штаммом коронавируса. В одном из образцов выявили комбинацию мутаций, характерную для этого варианта COVID-19, который распространился по миру из ЮАР.

Обнаруженный в Украине новый штамм коронавируса Омикрон сулит украинцам серьезные неприятности. Чтобы обезопасить жителей нашей страны в преддверии новогодних праздников, в Министерстве здравоохранения дали несколько ключевых рекомендаций.