Тестирование вакцин против нового штамма Омикрон и режим ЧП в Нью-Йорке. Хроника коронавируса на 27 ноября

В мире по состоянию на субботу, 27 ноября, коронавирусом заболели уже более 260,9 млн человек, при этом зафиксировано уже больше чем 5,2 млн летальных случаев. Победить болезнь смогли 235,6 млн пациентов.

За минувшие сутки прибавилось 578 194 инфицированных, умерли за день 6802 человека. Больше всего новых случаев заражения выявлено в Германии (+72 159), Великобритании (+50 091) и США (+37 686).

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Что важно знать об атаке коронавируса:

3 400 340 случаев заражения с начала пандемии был подтвержден в Украине, из этого количества 84 149 пациентов умерли, а 2 877 021 человек выздоровел.

Во Львове усиленный карантин решили продлить до 13 декабря, регион по-прежнему остается в "красной" зоне, как и большинство областей страны.

Врач Борис Бриль сказал, что мир ждет новая волна пандемии. В связи с этим нужно продумать в частности вакцинацию детей, так как они являются переносчиками вируса и могут тяжело болеть COVID-19.

Главное за 27 ноября:

В штате Нью-Йорк (США) объявили чрезвычайное положение из-за высокой заболеваемости коронавирусом до 15 января 2022 года.

Существующие на сегодня ПЦР-тесты могут выявлять новый штамм Омикрон, заявили в ВОЗ. Напомним, этот вариант имеет большое количество мутаций.

В компании Moderna начали тестирование трех бустерных COVID-вакцин против нового штамма Омикрон . Для него характерны некоторые такие же мутации, которые были раньше у вариантов Бета и Дельта.

Всемирная организация здравоохранения назвала новый потенциально опасный штамм коронавируса B.1.1.529 греческой буквой "омикрон" . Его внесли в список вариантов, вызывающих беспокойство.

В будущем вакцины от коронавируса могут измениться. В частности, речь идет о препаратах, которые вводятся не в мышцы, а через слизистую, чтобы выработать иммуноглобулины А и защитить нос и рот.