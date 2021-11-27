В Украине более 14 тыс. новых случаев коронавируса за сутки, умерли 568 пациентов

София Закревская
Covid
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В Украине более 14 тыс. новых случаев коронавируса за сутки, умерли 568 пациентов

В Украине за минувший день выявлено 14 200 новых случаев коронавируса, умерли 568 пациентов. Среди новых инфицированных 1296 – это дети, а еще 212 – медработники.

Всего на утро субботы, 27 ноября, в нашей стране подтверждено уже 3 414 540 случаев заражения COVID-19, из них 84 717 – летальные. Победить болезнь смогли уже 2 899 967 человек (+22 946 за сутки), сообщили в пресс-службе Минздрава.

За день с коронавирусом и подозрениями на него госпитализировано 3 305 человек.

В течение пятницы, 26 ноября, в Украине сделали 279 776 прививок от коронавируса. Первую дозу получили 81 459 граждан, а завершили иммунизацию 198 317 человек. Всего с начала кампании вакцинации в стране сделали уже 24 054 784 укола, полностью вакцинированы 10 808 676 человек, а одну дозу получили 13 246 108.

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Больше новых больных обнаружено в Киеве (1630), Донецкой (1044), Полтавской (904), Днепропетровской (866) и Винницкой (823) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • Киев – 1630 случаев;

  • Винницкая область – 823 случая;

  • Волынская область – 596 случаев;

  • Днепропетровская область – 866 случаев;

  • Донецкая область – 1044 случая;

  • Житомирская область – 360 случаев;

  • Закарпатская область – 414 случаев;

  • Запорожская область – 635 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 274 случая;

  • Киевская область – 698 случаев;

  • Кировоградская область – 180 случаев;

  • Луганская область – 203 случая;

  • Львовская область – 745 случаев;

  • Николаевская область – 490 случаев;

  • Одесская область – 624 случая;

  • Полтавская область – 904 случая;

  • Ривненская область – 558 случаев;

  • Сумская область – 365 случаев;

  • Тернопольская область – 232 случая;

  • Харьковская область – 565 случаев;

  • Херсонская область – 219 случаев;

  • Хмельницкая область – 626 случаев;

  • Черкасская область – 596 случаев;

  • Черновицкая область – 172 случая;

  • Черниговская область – 381 случай.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Коронавирус и вакцинация в Украине.
Ситуация с коронавирусом в Украине на 27 ноября.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач Борис Бриль заявил, что мир ждет новая волна пандемии. К этому надо подготовиться, продумав, в том числе, и стратегию вакцинации детей.

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