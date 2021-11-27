Киев стал лидером по заболеваемости COVID-19 в Украине: данные по регионам

В субботу, 27 ноября, в Украине лидером по заболеваемости коронавирусом стал Киев. За минувшие сутки там выявили 1630 новых случаев инфицирования, умерли 45 пациентов.

При этом победить болезнь за день смогли 1262 жителя украинской столицы. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

Много новых случаев заражения COVID-19 также в Донецкой (1044), Полтавской (904), Днепропетровской (866), Винницкой (823) и Львовской (745) областях. Лидерами по суточной смертности от коронавируса стали Днепропетровщина (87), Харьковщина (42) и Донетчина (33).

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При этом меньше всего заболевших за день в Черновицкой (172), Кировоградской (180), Луганской (203) и Херсонской (219) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 1630 случаев;

Винницкая область – 823 случая;

Волынская область – 596 случаев;

Днепропетровская область – 866 случаев;

Донецкая область – 1044 случая;

Житомирская область – 360 случаев;

Закарпатская область – 414 случаев;

Запорожская область – 635 случаев;

Ивано-Франковская область – 274 случая;

Киевская область – 698 случаев;

Кировоградская область – 180 случаев;

Луганская область – 203 случая;

Львовская область – 745 случаев;

Николаевская область – 490 случаев;

Одесская область – 624 случая;

Полтавская область – 904 случая;

Ривненская область – 558 случаев;

Сумская область – 365 случаев;

Тернопольская область – 232 случая;

Харьковская область – 565 случаев;

Херсонская область – 219 случаев;

Хмельницкая область – 626 случаев;

Черкасская область – 596 случаев;

Черновицкая область – 172 случая;

Черниговская область – 381 случай.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Напомним: в Украине за минувший день выявлено 14 200 новых случаев коронавируса, умерли 568 пациентов. Среди новых инфицированных 1296 – это дети, а еще 212 – медработники.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач Борис Бриль заявил, что миру грозит новая волна пандемии. К ней надо подготовиться, продумав, в том числе, и стратегию вакцинации детей.