В Европе показали, как вакцинация от COVID-19 спасает жизни. Инфографика

В Евросоюзе обнародовали доказательства того, что вакцинация от коронавируса спасает жизни. В странах, где полностью привито большее количество взрослого населения, намного меньше смертей от COVID-19, чем в государствах, отстающих по темпам иммунизации.

Соответствующая инфографика была опубликована на странице Европейской комиссии в Facebook. К примеру, в Ирландии полностью вакцинированы уже 93% взрослого населения. При этом за две недели (с 1 по 14 ноября) от COVID-19 там умерли всего 15 человек на 1 млн населения.

Схожая ситуация в Португалии (вакцинированы 92% взрослых граждан), в Дании (89%), в Испании, Финляндии и Швеции (84%, 83% и 83% соответственно).

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Высокий уровень вакцинации и относительно небольшая смертность также в Италии, Франции, Германии, Нидерландах, Австрии, Люксембурге, на Кипре и в Бельгии.

При этом в Литве и Греции, где привиты по 72% взрослых, за две недели 69 и 75 смертей соответственно на 1 млн населения. В Чехии (69%) смертей 69.

Наихудшая ситуация на данный момент в Латвии, где вакцинированы 66% взрослых – 266 смертей, в Румынии (43%) – 267 летальных случаев на 1 млн населения, и в Болгарии (29%) – 325 смертей.

Добавим, что на Мальте, где вакцинированы 92% взрослого населения, по данным worldometers.info за первые две недели ноября зафиксировано всего 4 смерти от коронавируса.

Данные Еврокомиссии также указывают на то, что вакцинированные люди с меньше вероятностью попадут в больницу с COVID-19.

"Вывод ясен. Вакцинация помогает нам бороться с тяжелыми симптомами COVID-19", – сказано в сообщении.

Напомним: во Всемирной организации здравоохранения посчитали, что прививки спасли от смерти не менее полумиллиона человек только в Европе.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, уже с 1 марта 2022 года туристы смогут попасть в страны Евросоюза только при наличии сертификата о вакцинации от коронавируса или документа, подтверждающего выздоровление от COVID-19.