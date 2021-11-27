В Минздраве рассказали, когда разрешат делать бустерную вакцинацию от COVID-19

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине пока не планируют вводить бустерную вакцинацию от COVID-19. В ведомстве подчеркнули, что для начала необходимо вакцинировать двумя дозами не менее половины населения страны.

Ляшко напомнил, что вакцинальная кампания в Украине началась в феврале 2021 года и только в апреле люди стали получать вторые дозы. Об этом министр сказал на пресс-конференции в Харькове, сообщает издание "Укринформ".

По словам министра здравоохранения, в Украине только 42% взрослого населения страны получили первые дозы прививки, а прошли полный курс вакцинации еще меньше людей. В то же время Ляшко напомнил о мнении Всемирной организации здравоохранения, где также заявили о преждевременности введения бустерных доз.

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Он отметил, что бустерная доза вакцины дает лучшую защиту от коронавирусной инфекции только одному человеку. В Минздраве же в приоритете – защитить от COVID-19 как можно больше населения и обеспечить доступ к первым двум дозам вакцины всем украинцам.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Всемирной организации здравоохранения осудили широкое применение бустерных доз и прививание детей от коронавируса. В ВОЗ считают, что не имеет смысла делать третью прививку здоровым людям, когда в некоторых бедных странах население не получило даже одного укола.

Напомним, главный врач-инфекционист Минздрава Ольга Голубовская отметила, что бустерная доза необходима только тем людям, которые имеют иммунодефицит. Что касается здоровых, то, по ее словам, достоверных данных о пользе бустерной прививки нет.

Ранее сообщалось, что в Украине уничтожат более 400 тыс. доз препарата против коронавируса AstraZeneca, которые не успели использовать в рамках кампании по вакцинации. Срок годности вакцины истек в октябре текущего года.