Хроника коронавируса на 25 октября: умерли почти 5 млн больных с начала пандемии

По состоянию на вторник, 26 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 244 млн человек. За минувший день выявили 329 815 новых инфицированных, умерли еще 5244. Всего от болезни скончались почти 5 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 221 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (48 тыс.), России (37 тыс.) и Великобритании (36 тыс.).

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Что важно знать об атаке коронавируса:

2 769 405 случаев заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 63 872 пациента умерли, а 2 375 776 ​​​​​​ человек выздоровели.

В Министерстве здравоохранения опровергли популярные мифы о вакцинации от COVID-19. Подробнее – читайте в материале.

С 25 октября в Украине изменятся правила административной ответственности за проезд в общественном транспорте без сертификата о прививке или отрицательного теста на COVID-19. Отныне штраф в размере 36 000 гривень возлагается на самого пассажира, а не на перевозчика.

Американская биотехнологическая компания по производству фармацевтических препаратов Moderna заявила о безопасности для детей дошкольного возраста. Более того, вакцина против COVID-19 способна вызвать стремительную выработку антител у малышей от 6 до 11 лет.