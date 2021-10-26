Хроника коронавируса на 25 октября: умерли почти 5 млн больных с начала пандемии
По состоянию на вторник, 26 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 244 млн человек. За минувший день выявили 329 815 новых инфицированных, умерли еще 5244. Всего от болезни скончались почти 5 млн пациентов.
При этом выздоровели свыше 221 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (48 тыс.), России (37 тыс.) и Великобритании (36 тыс.).
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Что важно знать об атаке коронавируса:
2 769 405 случаев заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 63 872 пациента умерли, а 2 375 776 человек выздоровели.
В Министерстве здравоохранения опровергли популярные мифы о вакцинации от COVID-19. Подробнее – читайте в материале.
С 25 октября в Украине изменятся правила административной ответственности за проезд в общественном транспорте без сертификата о прививке или отрицательного теста на COVID-19. Отныне штраф в размере 36 000 гривень возлагается на самого пассажира, а не на перевозчика.
Американская биотехнологическая компания по производству фармацевтических препаратов Moderna заявила о безопасности для детей дошкольного возраста. Более того, вакцина против COVID-19 способна вызвать стремительную выработку антител у малышей от 6 до 11 лет.
Бустерная или дополнительная третья доза вакцины от коронавируса COVID-19 необходима только тем людям, которые имеют иммунодефицит, а именно слабую выработку антител, рассказала главный врач-инфекционист Минздрава Ольга Голубовская.
В больницах Херсонской области по состоянию на 25 октября осталось кислорода на трое суток для оказания необходимой помощи пациентам с COVID-19. В сутки используется почти 15 тонн концентрированного воздуха.
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