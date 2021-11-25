Ученые обнаружили опасную мутацию COVID-19, а Португалия принялась за ревакцинацию населения. Хроника коронавируса на 25 ноября

Коронавирус за сутки поразил еще более 625,7 тысячи жителей планеты, в то же время 470,6 тыс. побороли этот недуг. Общее количество случаев заражения в мире составило 259,6 миллиона, из которых 5,1 млн – летальные (+7767).

На фоне значительного всплеска заболеваемости в Германии еще больше усилили карантинные ограничения, прежде всего для неиммунизированных. В Украине же накануне сотни противников прививок устроили новую акцию против вакцинации от COVID-19.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

3 367 461 житель Украины заболел COVID-19 от начала пандемии. Из этого количества 82 913 инфицированных умерли, а 2 825 641 выздоровел. На сегодняшний день болеют почти 459 тыс. граждан.

Новая Зеландия с конца апреля 2022-го полностью откроется для туристов и своих граждан , проживающих в других странах. Ограничения начнут снимать поэтапно уже с января, но требование по вакцинации, негативным тестам или карантину в стране не отменяют.

В Италии же собрались ввести "супер зеленые" COVID-пропуска. Их смогут получить люди, выздоровевшие от болезни и полностью вакцинированные.

В Португалии , где против COVID-19 иммунизировано 87% населения, подтвердили самое высокое за четыре месяца суточное количество заражений (+3773), сообщает The Guardian. Чтобы справиться с "пандемическим штормом", глава Минздрава Антонио Салес пообещал до конца января ревакцинировать четверть от всех жителей страны .

Врач объяснила, почему COVID-19 и грипп трудно различить, и дала советы, как уберечься от болезней.

Британские ученые обнаружили новый штамм коронавируса. Отмечается, что он может быть потенциально опаснее всех других вариантов , в том числе Дельты.

По словам медиков, у пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, возрастает риск инсульта и инфаркта в постковидный период. Чтобы обезопасить себя от осложнений, следует в течение полугода проводить контроль здоровья .

В Хорватии коронавирус диагностировали у двух львов из Загребского зоопарка, сообщает The Guardian. Предполагают, что животные подхватили инфекцию от своего смотрителя.

Украина заняла 11-е место в мире и 9-е среди европейских государств по суточному приросту заражений. Больше всего случаев COVID-19 накануне диагностировали в США – почти 103,9 тыс., Германии – около 74 тыс. и Британии – 43,7 тыс.