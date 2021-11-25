В Чехии объявили чрезвычайное положение из-за COVID-19: названа дата введения запретов

В Чехии с 26 ноября будет действовать режим чрезвычайного положения. Такое решение правительство приняло из-за увеличения количества заражений коронавирусом.

Об этом пишет Pražská Drbna. Режим ЧП будет действовать 30 дней.

Таким образом, власти смогут принимать карантинные меры, которые ограничивают свободу передвижения граждан, а также закрывать магазины и школы.

Рассматривает возможность запретить проведение рождественских ярмарок, массовых акций, а в спортивных и культурных мероприятиях смогут участвовать не более 500 человек.

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Кроме того, под ограничения могут попасть рестораны и бары – время их работы могут сократить до 22:00.

Отметим, что за последние сутки было зафиксировано более 18 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в стране с 10 миллионным населением с начала пандемии были заражены свыше 2 млн человек, из которых 1,7 млн выздоровели и 32 тысячи скончались.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Евросоюзе заговорили об изменении правил пересечения границы из-за вспышки COVID-19.