В ЕС заговорили об изменении правил пересечения границ стран из-за COVID-19: надо готовиться к тяжелой зиме

Комиссар Европейского союза по здравоохранению Стелла Кириакидес заявила, что странам, где вакцинировано менее 80% населения, следует готовиться к тяжелой зиме. Кроме того, из-за ухудшения ситуации с COVID-19 через несколько дней правила пересечения границ Евросоюза изменятся.

По словам Кириакидес, сейчас в Европе отмечается значительный рост заболевания коронавирусом - в среднем 473 случая на 100 тысяч жителей. К тому же наиболее заразными являются люди в возрасте до 15 лет. Об этом сообщает сайт Larazon.

В ЕС прогнозируют, что на декабрь и январь припадет большая нагрузка на больницы. Особое опасение у комиссара по здравоохранению вызывает приближение рождественских праздников, после которых может произойти большая вспышка заболевания по всей Европе.

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"Всем странам, в которых вакцинировано не более 80%, придется принять сложные меры. Европейцы должны будут продолжить выполнение графика вакцинации и ввести бустерную дозу через шесть месяцев. Не забывая продолжать соблюдать гигиенические меры, такие как использование масок, мытье рук и вентиляция помещений, даже в странах с высоким уровнем вакцинации. Но мы уже боимся того, что грядет, потому что приближается Рождество", - рассказала Стелла Кириакидес.

Кроме того, Кириакидес подчеркнула, что правила пересечения границ Европейского союза изменятся уже через несколько дней. Впрочем, какие именно будут ужесточения и правила она не уточнила.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Италии анонсировали введение дополнительных COVID-пропусков, которые смогут получить все, кто вакцинирован либо переболел коронавирусом. Главное отличие будет заключаться в том, что обычный "зеленый" сертификат можно получить и при наличии отрицательного теста на COVID-19.

Напомним, Еврокомиссия готовит проект, которым продлит действие COVID-сертификатов после получения бустерной прививки жителями на подведомственной территории.