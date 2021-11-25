Невакцинированные туристы не смогут попасть в страны ЕС: названа дата

Граждане третьих стран смогут попасть в государства Европейского союза только при наличии сертификата о вакцинации от коронавируса или документа, подтверждающего выздоровление от COVID-19. Новые правила начнут действовать с 1 марта 2022 года.

С таким заявлением выступила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон в четверг, 25 ноября, на брифинге в Брюсселе, передает "Европейская правда". Она напомнила, что сейчас путешествовать в ЕС граждане из списка безопасных стран могут без вакцинации – при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа до въезда.

"Вы должны быть вакцинированы, чтобы попасть в ЕС из третьей страны, или вы должны предоставить подтверждение выздоровления, или если вы ребенок", – сказала Йоханссон.

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По словам политика, туристы должны быть вакцинированы препаратами, одобренными Еврокомиссией.

Ранее стало известно, что в Европейской комиссии было предложено сократить срок действия сертификатов о вакцинации от COVID-19 до 9 месяцев. В настоящее время документ действует 12 месяцев.

Напомним: 18 ноября Европейский Совет обновил "зеленый" список стран, гражданам которых рекомендуется разрешить путешествовать по ЕС. Украина осталась вне этого перечня, но к нему была добавлена Индонезия.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, в какие страны ЕС можно поехать туристам из Украины и что для этого нужно.

Как сообщал OBOZREVATEL, комиссар Европейского Союза по здравоохранению Стелла Кириакидес заявила, что странам, где вакцинировано менее 80% населения, следует готовиться к тяжелой зиме. Кроме того, из-за ухудшения ситуации с COVID-19 через несколько дней правила пересечения границ Евросоюза изменятся.