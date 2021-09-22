Хроника коронавируса на 22 сентября: за сутки умерли более 8 тысяч больных

По состоянию на среду, 22 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 230,2 млн человек. За минувший день выявили 456 457 новых инфицированных, умерли еще 5675. Всего от болезни скончались более 4,7 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 206,8 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (120 тыс.), Турции (29 тыс.) и Великобритании (31 тыс.).

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Что важно знать об атаке коронавируса:

2 348 381 случай заражения с начала пандемии был подтвержден в Украине, из этого количества 54 875 заболевших умерли, а 2 230 852 пациента вылечились.

Минздрав отправил в регионы Украины инновационные лекарства от коронавируса . Это 20 тысяч флаконов Bamlanivimab и 40 тысяч флаконов Etesevimab.

С полуночи четверга, 23 сентября, Украина переходит в "желтую" карантинную зону из-за распространения коронавируса. Во всех регионах начнут действовать соответствующие для нее ограничения, части из которых смогут избежать вакцинированные граждане.

В Украине бoльных коронавирусoм на самoм деле может быть в 10 раз бoльше, и каждый день мoгут инфицироватьcя не 5 тысяч, а 50 тыcяч челoвек, заявил главный врач одного из медцентров Львoва, медицинский блoгер Тараcс Жиравецкий.