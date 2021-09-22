У главы Минздрава Бразилии диагностировали COVID-19: он сопровождал Болсонару на Генассамблеи ООН

Министр здравоохранения Бразилии Марсело Кейрога заразился коронавирусом. Чиновник сопровождал президента страны Жаира Болсонару в Нью-Йорк (США) на Генеральной Ассамблеи ООН.

Канцелярия президента сообщила, что с главой государства "все хорошо". Другие члены делегации получили отрицательный тест на COVID-19, передает CNN.

Кейрога сказал, что он отправляется на карантин в городе и 14 дней не будет покидать Штаты. На изоляцию ушли также и другие члены делегации.

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Марсело Кейрога – врач-кардиолог. Он уже четвертый министр здравоохранения Бразилии с начала пандемии коронавируса. В сентябре этого года он сказал, что получил прививку вакциной CoronaVac. Но когда точно была вакцинация он не уточнил.

Представитель генерального секретаря ООН отказался от комментариев относительно заражения бразильца, заявив, что в штаб-квартире организации имеется "протокол отслеживания контактов на случай возникновения случаев".

Добавим, что установлен факт, что Кейрога встречался и жал руку премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. Также в сети были опубликован фото, как все члены бразильской делегации едят пиццу на открытом воздухе в Нью-Йорке без соблюдения дистанции. Еще есть кадры, где видно как Кейрога без маски жал руку людям в отеле, где остановился.

Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский также прибыл в США для участия в Генассамблее ООН.

Как сообщал OBOZREVATEL, Бразилия отказалась прививать своих граждан российским "Спутником".