Как правильно хоронить людей, умерших от коронавируса: врачи раскрыли важные нюансы

Тело умершего от коронавируса человека в целом не представляет опасности с точки зрения заражения COVID-19. Но все же следует воздержаться от прикосновений к нему во время похорон.

Такой совет в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL озвучил доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой детских инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.Богомольца Сергей Крамарев. "В самом начале эпидемии умерших от COVID-19 хоронили в мешках, иногда не допускали родственников. Это было с перепугу", – заметил он.

"С моей точки зрения, покойники не опасны в плане заражения, потому что коронавирус распространяется при его активном выходе из организма. Это дыхание, это кашель. У покойников, к сожалению, этого всего уже нет", – пояснил медик.

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Он добавил, что человека, скончавшегося от последствий коронавируса, не обязательно хоронить в закрытом гробу, но целовать покойника все же не стоит.

"Хоронить в закрытом гробу совсем не обязательно. Главное – не допускать близкого контакта с телом, не трогать его, не целовать", – предупредил Крамарев.

Врач-анестезиолог, ответственный за клинические исследования препаратов от COVID-19 и постковидных поражений в одной из израильских компаний Борис Бриль в комментарии OBOZREVATEL подтвердил, что тело умершего от COVID-19 не представляет угрозы.

"Нет опасности заражения, ведь умершие люди не дышат. Вирус остается внутри тела. Коронавирус все-таки передается воздушно-капельным путем", – заметил медик.

Он добавил, что "в иудейской традиции покойника хоронят в закрытом гробу и в день смерти, во время церемонии прощания тело также закрыто".

Напомним, в начале пандемии коронавируса в мире первых умерших хоронили с чрезвычайными мерами безопасности. Часто тела помещали в пластиковый пакет или в пластик заворачивали гроб. Иногда на церемонию прощания не допускали родственников.

Так, в марте 2020 года в селе Ковалевка Тернопольской области умершего от коронавируса мужчину отдали родственникам в пластиковом мешке. Местные жители опасались выкапывать для него могилу.

В августе того же года Минздрав издал рекомендации по поводу похорон жертв коронавируса. Там подчеркнули, что пластиковый мешок необходим только в том случае, если из тела "выделяется большое количество жидкости". Во всех остальных случаях прощание с покойником возможно в обычном режиме, но с соблюдением известных мер безопасности.

В марте текущего года Виктор Ляшко, будучи на посту главного санитарного врача, посвятил теме похорон умерших от коронавируса пост в Facebook. "Кремация и похороны тела в плотном пакете не обязательны!" – пояснял он.