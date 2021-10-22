Хроника коронавируса на 22 октября: с начала пандемии умерли почти 5 млн зараженных

По состоянию на пятницу, 22 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 243,2 млн человек. За минувший день выявили 461 290 новых инфицированных, умерли еще 7194. Всего от болезни скончались почти 5млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 220 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (80 тыс.), Индии (15 тыс.) и Бразилии (16 тыс.).

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Что важно знать об атаке коронавируса:

2 635 170 случаев заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 60 633 пациента умерли, а 2 325 997 ​​​​​​ человек выздоровели.

Семь областей Украины могут попасть в "красную" карантинную зону из-за распространения коронавируса. Это Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ривненская, Хмельницкая и Черновицкая области .

В России обнаружили случаи нового варианта коронавируса AY.4.2.

Министерство здравоохранения планирует в следующем году провести полный курс ревакцинации от короновируса, заявил замминистра здравоохранения, главный санврач Игорь Кузин.

Издание Forbes подсчитало, что коронавирусная болезнь в октябре 2021 года, вышла на второе место среди причин смертности украинцев. В этом контексте COVID-19 обогнал рак.