Хроника коронавируса на 22 июля: за сутки заболели более 500 тысяч человек
По состоянию на четверг, 22 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 192,8 млн человек. За минувший день выявлено 552 тысячи новых инфицированных, умерли еще более 8,5 тысяч. Всего болезнь унесла жизни 4,1 млн жителей планеты.
При этом выздоровели более 175,3 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США – 56 тыс., Бразилии – 54 тыс. и Великобритании – 44 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
на сегодня в Украине подтверждено 2 245 930 случаев заражения, с начала пандемии умерли 52 769 человек, а 2 182 502 вылечились.
Минздрав запускает в Украине пятый и заключительный этап вакцинации от COVID-19. Для этого в регионах снова разворачивают центры для массовой иммунизации по адресам, которые вы можете посмотреть здесь.
Французская компания Sanofi создала новую вакцину Vidprevtyn от коронавируса. Ее передали Европейскому агентству лекарственных средств на регистрацию (ЕМА).
В Украине 40% созданных пунктов прививок не работают, сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко. По состоянию на 20 июля 2021 в Закарпатской области из 213 созданных кабинетов прививок работало только 42. Похожая ситуация и в Киевской области, где работает 70 из 216 пунктов прививок.
Словакия разрешила въезд в страну украинским туристам. Пускать будут тех, кто полностью прошел вакцинацию. Не привитым гражданам придется пройти самоизоляцию.
Коронавирус сделал сиротами более 1 млн детей по всему миру, сообщает The Lancet. Согласно исследованию, на первом месте по количеству осиротевших детей находится Мексика. На втором – Бразилии, а на третьем – США.
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