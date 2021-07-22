В Украине коронавирусом заболели более 700 человек за сутки

По состоянию на утро четверга, 22 июля, в Украине официально подтверждено 2 246 656 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 726 заболевших, из них 54 детей, 22 медработника. Госпитализировали 402 пациента.

От COVID-19 в стране умерли уже 52 790 человек (+21 за сутки), выздоровели 2 183 003 (+501). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (246), Донецкой (44), Одесской (42), Харьковской (41) и Сумской (37) областях.

г. Киев – 246 случаев;

Винницкая область – 22 случая;

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Волынская область – 1 случай;

Днепропетровская область – 13 случаев;

Донецкая область – 44 случая;

Житомирская область – 11 случаев;

Закарпатская область – 9 случаев;

Запорожская область – 34 случая;

Ивано-Франковская область – 14 случаев;

Киевская область – 9 случаев;

Кировоградская область – 3 случая;

Луганская область – 31 случай;

Львовская область – 24 случая;

Николаевская область – 19 случаев;

Одесская область – 42 случая;

Полтавская область – 26 случаев;

Ривненская область – 5 случаев;

Сумская область – 37 случаев;

Тернопольская область – 6 случаев;

Харьковская область – 41 случай;

Херсонская область – 35 случаев;

Хмельницкая область – 9 случаев;

Черкасская область – 23 случая;

Черновицкая область – 7 случаев;

Черниговская область – 15 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Минздрав запускает в Украине пятый и заключительный этап вакцинации от COVID-19. Для этого в регионах снова разворачивают центры для массовой иммунизации по адресам, которые вы можете посмотреть здесь.