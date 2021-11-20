В Украине выявили новый заразный вариант Дельты, а в Греции врачей обязали работать в COVID-больницах. Хроника коронавируса на 20 ноября

В Украине и мире за минувшие сутки прибавилось 599 002 зараженных коронавирусом, умер еще 7771 пациент. Всего с начала пандемии болезнь унесла более 5,1 млн жизней.

При этом заболело уже больше чем 256,9 млн человек, из них более 231,9 млн смогли победить COVID-19. Больше всего новых случаев инфицирования коронавирусом за день подтверждено в США (+111 829), Германии (+59 266) и Великобритании (+44 242).

По суточной смертности от коронавируса лидерами в мире стали США и Россия, Украина в списке на третьем месте.

Видео дня

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Что важно знать об атаке коронавируса:

3 304 058 случаев заражения с начала пандемии был подтвержден в Украине, из этого количества 80 231 пациент умер, а 2 726 521 человек выздоровел.

В Украине могут начать делать третью бустерную прививку от коронавируса, но только тогда, когда будут вакцинированы 60% взрослого населения.

Главный врач Киевской 4-й городской клинической больницы Татьяна Мостепан сказала, что COVID-19 постоянно мутирует, его проявления сложно предсказать. Сейчас все больше людей попадают в больницы и нуждаются в кислороде.

Главное за 20 ноября:

В Греции Минздрав обязал врачей из частных клиник работать в больницах, где лечат пациентов с COVID-19 . Такое решение приняли из-за переутомления медиков, которые лечат больных коронавирусом. Врачам, которые откажутся работать, грозит до трех лет тюрьмы.

Сразу в восьми регионах Украины выявили новый более заразный подтип штамма Дельта. Его обнаружили в Одесской, Львовской, Волынской, Херсонской, Закарпатской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Ривненской областях.

Врач Татьяна Мостепан призвала украинцев вакцинироваться, отметив, что привитые люди если и болеют, то в основном в легкой форме . Вакцинация помогает избежать тяжелых последствий коронавируса и является единственным выходом из карантина для страны.

В Минздраве рассказали, что такое постковидный синдром, который длится от пяти до 12 недель. Переболевшим дали рекомендации, которые помогут восстановить организм.