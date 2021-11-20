Сразу в восьми областях Украины выявили новый более заразный подтип штамма Дельта

В Украине зафиксирован новый подтип штамма коронавируса Дельта. Этот вариант, который является более заразным, выявили у пациентов в Одесской, Львовской, Волынской, Херсонской, Закарпатской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Ривненской областях.

Об этом на брифинге сообщил глава государственного учреждения "Одесский областной Центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" Виталий Гончаров, передает "Униан". Считается, что новый подтип заразнее обычной Дельты по меньшей мере на 10-15%.

На данный момент о свойствах этого варианта COVID-19 известно мало, а суждениями о его способности передаваться окружающим от инфицированного поделились ученые из Института генетики Лондонского университета, которые занимаются исследованием данной разновидности штамма Дельта.

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По мнению Гончарова, не исключается, что этот подтип может оказаться самым заразным из всех разновидностей коронавируса.

По словам медика, в Одесской области, как и в Украине в целом, от COVID-19 сейчас страдают люди всех возрастов, многие из заболевших попадают в больницы и нуждаются в кислороде. Выросло также количество летальных случаев болезни.

"Штамм Дельта себя оправдал в отношении своих более агрессивных свойств. В результате значительной контагиозности (заразности – Ред.) штамма уменьшилась продолжительность инкубационного периода – с 14 до 3-5 дней", – рассказал Гончаров.

Напомним: штамм коронавируса Дельта проявляется в организме значительно раньше, чем первые мутации СOVID-19. Наиболее заметным симптомом являются характерные скачки температуры, которые могут наблюдаться первые восемь дней болезни.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине у 60% больных преобладает первоначальный вариант штамма Дельта, но в то же время ученые обнаружили еще 10 других подтипов Дельты на территории страны.