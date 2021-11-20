От запрета посещать общественные места до полной изоляции: какие ограничения для невакцинированных в Европе

Стремительный рост пандемии в Европе и неутешительные прогнозы экспертов вынуждают лидеров ведущих стран усилить методы для привлечения населения к вакцинации. Для этого в основном используются ограничения, не позволяющие людям без прививки пользоваться преимуществами лиц, успевших пройти курс

OBOZREVATEL, ссылаясь на западных коллег la Repubblica собрал яркие примеры ужесточения карантина в странах, где уровень вакцинации в разы выше, чем в Украине.

Австрия

Губительная ситуация в больницах вынудила канцлера Австрии Александра Шалленберга ввести накануне массовую самоизоляцию, которая относится абсолютно ко всем. Карантин в домашних условиях продлится 20 дней, а с 13 декабря продолжит действовать только для невакцинированных.

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Отметим, что в Австрии обе дозы прививки получили 66% жителей страны. Это самый низкий показатель в Западной Европе, а вот уровень заболеваемости коронавирусом продолжает расти.

Франция

Президент Эммануэль Макрон заявил, что в стране необходимо ввести обязательную бустерную прививку для людей старше 65 лет, чтобы они могли получить "зеленый" пропуск в публичные места.

Также накануне власти Франции ужесточили правила для туристов, которые прибывают в страну из государств с опасными показателями: около 20 тысяч новых случаев заражения в сутки. Эти ограничения касаются прибывающих из 16 стран Евросоюза, включая Австрию, Германию, Бельгию, Ирландию и Нидерланды.

При этом Макрон подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в стране позволяет не прибегать к вынужденной изоляции невакцинированных.

Испания

Испания с гордостью может носить статус европейского государства с наибольшим числом граждан, прошедших полную программу вакцинации. 79% получили обе дозы препарата против коронавируса, а 80% – сделали хотя бы одну прививку.

Однако и здесь наблюдается очередная вспышка пандемии, что вызвало необходимость вводить ограничения для посещения публичных локаций. Например, ночные клубы и рестораны автономной земли Басков на севере Испании доступны только для посетителей, подтверждающих свою вакцинацию соответствующим документом.

Руководство северо-западного региона Испании готовится внедрить те же правила для мест публичного посещения и для своего населения.

Греция

Власти Греции продолжают популяризовать вакцинацию среди населения, поскольку с начала кампании процент иммунизированных жителей в некоторых регионах составляет в пределах всего 50%. Со следующей недели на территории всей страны ужесточаются правила для невакцинированных. Они не смогут посещать кинотеатры, кафе, спортзалы и прочие общественные места. До этого греки, не получившие прививку, не допускались только в рестораны закрытого типа (только на летние площадки заведения).

Премьер-министр Кириакос Мицотакис также анонсировал ограничение срока действия "зеленого" пропуска для лиц старше 60 лет: после истечения семи месяцев пожилые люди должны будут сделать бустерную прививку, чтобы продлить сертификат.

Бельгия

Рестораны и ночные клубы Бельгии также закрываются в связи с крупным всплеском заражения на прошлой неделе. Власти страны обязали всех, кто хочет посещать публичные места, предъявлять на входе "зеленый" пропуск, подтверждающий прохождение вакцинации, а тем, кто хочет танцевать в ночном клубе без маски, придется дополнительно предъявлять ПЦР-тест с отрицательным результатом менеджерам заведения.

Германия

В разных регионах страны, в зависимости от уровня эпидемиологической ситуации, вступает в силу новая аббревиатура. Так, где в пределах трех тысяч госпитализированных пациентов на 100 тыс. населения, работает система 2G: ограничение доступа в рестораны, театры и кинотеатры только для вакцинированных и полностью выздоровевших.

Инициалы немецких слов 3G "вакцинированный, вылеченный и протестированный" для доступа к рабочим местам и общественному транспорту – в регионах с более критической ситуации в больницах.

Словакия

Со следующей недели в стране заработают правила, аналогичные соседней Австрии. В Словакии предельно низкий процент иммунизированного населения – не больше 45%. Посещение спортзалов, ресторанов, музеев и магазинов с товарами не первой необходимости будут доступны только для вакцинированных или выздоровевших лиц.

Сроки карантина пока определены на 21 день, по результатам правительство готово их продлить.

Нидерланды

Правительство частично возвращает комендантский час в связи с новой вспышкой пандемии: в течение трех недель бары и рестораны будут закрываться в 20:00, а магазины товаров не первой необходимости – в 18:00.

Дания и Норвегия

Обе европейские страны вводят идентичные ограничения: только вакцинированные жители имеют доступ в ночные клубы, рестораны, кинотеатры и музеи. Посещение всех общественных мест возможно только в масках.

Таким образом правительства стран надеются усилить мотивацию своих граждан к вакцинации. По официальным данным, отказ от прививки в шесть раз увеличивает риск тяжелых последствий от заболевания. Социологический опрос среди датчан показал, что самый сильный метод, способный стимулировать их вакцинироваться – это отказ государства от бесплатного лечения для невакцинированных.

Чехия

Премьер-министр Андрей Бабис публично заявил, что правительство намерено ужесточить правила для невакцинированных жителей, чтобы подтолкнуть их к иммунизации. Со следующей недели будет прекращен доступ в рестораны и ночные клубы по результатам теста. На протяжении ближайших трех недель такая прерогатива будет доступна только тем лицам, кто прошел полный курс вакцинации.

Правительство также разрабатывает программу прохождения теста на COVID-19 при посещении школ и рабочих мест.

Швеция

Первая страна в Европе, которая, благодаря успешной программе вакцинации, полностью отменила все карантинные ограничения по стране. Однако решение оказалось поспешным и власти Швеции вынуждено вернуться к отдельным запретам.

Местные органы здравоохранения рекомендуют правительству во избежание нового всплеска пандемии ввести правило "зеленого" пропуска для посещения закрытых заведений, где собираются свыше 100 человек.

Латвия

В прошлом месяце в Латвии действовал общий режим изоляции и комендантский час для привитых и непривитых. С 15 ноября такие ограничения действуют только для тех, кто не прошел вакцинацию: они могут выходить из дома только из крайней необходимости (поход в магазин, аптеку).

Как сообщал OBOZREVATEL, Канада одобрила вакцинацию против COVID-19 для детей от 5 лет.