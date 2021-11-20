Днепропетровщина стала лидером по заболеваемости коронавирусом в Украине: ситуация в регионах

По состоянию на субботу, 20 ноября, лидером по суточному приросту заболевших COVID-19 в Украине стала Днепропетровская область. За минувший день там выявлено 1870 случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения Украины. Этот регион стал также лидером по смертности за сутки – 76 летальных случаев, а выздоровели за день 2414 жителей Днепропетровщины.

На втором месте по количеству новых случаев коронавируса оказался Киев. За сутки COVID-19 подтвердился у 1484 жителей столицы. При этом умерли 40 пациентов, а победили болезнь 1214 человек.

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Много новых больных выявлено также в Запорожской (1027), Львовской (1017), Донецкой (1010) и Киевской (965) областях. Больше всего смертей за сутки на Донетчине (71), Киевщине (47) и Одесщине (44).

Меньше всего новых случаев коронавируса за минувший день подтверждено в Черновицкой (203), Херсонской (222), Кировоградской (234) и Луганской (255) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 1484 случая;

Винницкая область – 776 случаев;

Волынская область – 652 случая;

Днепропетровская область – 1870 случаев;

Донецкая область – 1010 случаев;

Житомирская область – 547 случаев;

Закарпатская область – 519 случаев;

Запорожская область – 1027 случаев;

Ивано-Франковская область – 570 случаев;

Киевская область – 965 случаев;

Кировоградская область – 234 случая;

Луганская область – 255 случаев;

Львовская область – 1017 случаев;

Николаевская область – 907 случаев;

Одесская область – 840 случаев;

Полтавская область – 931 случай;

Ривненская область – 661 случай;

Сумская область – 461 случай;

Тернопольская область – 336 случаев;

Харьковская область – 657 случаев;

Херсонская область – 222 случая;

Хмельницкая область – 735 случаев;

Черкасская область – 704 случая;

Черновицкая область – 203 случая;

Черниговская область – 667 случаев.

Напомним: всего в Украине за минувшие сутки выявлено 18 250 новых зараженных. Среди них 1463 – это дети, а еще 380 – медработники. Известно, что в больницы с COVID-19 и подозрениями на него попали 3594 пациента.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в Украине планируют вакцинацию третьей бустерной дозой, и назвал условие ее начала.