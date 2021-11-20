В Украине более 18 тысяч новых случаев коронавируса за сутки, умерли 664 человека
По состоянию на утро субботы, 20 ноября, в Украине коронавирусом заболели уже 3 322 308 человек. За прошедший день прибавилось еще 18 250 зараженных, среди них 1463 – это дети, а еще 380 – медработники.
В течение суток с COVID-19 и подозрениями на него в больницы попали 3594 пациента. На это указывают данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения Украины.
Всего с начала пандемии коронавирус унес в нашей стране уже 80 895 жизней (+664 летальных случая за день), а победить COVID-19 и выздороветь смогли 2 748 500 человек (+21 979 за сутки).
В течение пятницы, 19 ноября, в Украине сделали 311 316 прививок от коронавируса: первую дозу получили 98 794 человека, а завершили иммунизацию 212 522. Всего с начала вакцинальной кампании в стране сделали уже 22 417 286 уколов, полностью вакцинированы 9 661 304 украинца, а первую дозу получили 12 755 984 гражданина.
Больше всего новых случаев заражения за минувший день выявлено в Киеве (1484), Днепропетровской (1870), Запорожской (1027), Львовской (1017) и Донецкой (1010) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 1484 случая;
Винницкая область – 776 случаев;
Волынская область – 652 случая;
Днепропетровская область – 1870 случаев;
Донецкая область – 1010 случаев;
Житомирская область – 547 случаев;
Закарпатская область – 519 случаев;
Запорожская область – 1027 случаев;
Ивано-Франковская область – 570 случаев;
Киевская область – 965 случаев;
Кировоградская область – 234 случая;
Луганская область – 255 случаев;
Львовская область – 1017 случаев;
Николаевская область – 907 случаев;
Одесская область – 840 случаев;
Полтавская область – 931 случай;
Ривненская область – 661 случай;
Сумская область – 461 случай;
Тернопольская область – 336 случаев;
Харьковская область – 657 случаев;
Херсонская область – 222 случая;
Хмельницкая область – 735 случаев;
Черкасская область – 704 случая;
Черновицкая область – 203 случая;
Черниговская область – 667 случаев.
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
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