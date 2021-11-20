В Дії появились COVID-сертификаты для переболевших: видеоинструкция, как его получить

В Дії появилась возможность генерировать сертификат о выздоровлении от коронавируса. Также подробно разъясняется, как его получить.

Соответствующая видеоинструкция опубликована на YouTube-канале Дії. Сгенерировать документ можно как в приложении, так и на портале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Согласно инструкции, пользователю нужно войти либо в приложение, либо зайти на портал. Затем следует выбрать пункт о получении COVID-сертификатов.

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Из предложенных вариантов нужно выбрать интересующий документ и согласиться на передачу информации.

Получить сертификат можно в том случае, если соответствующая информация о заболевании есть в медицинском реестре. Вносит ее туда врач.

Запрашивать документ можно не ранее, чем через 15 дней после внесения в реестр данных о заболевании.

Сам сертификат будет действовать 105 дней с момента внесения сведений в реестр. При этом отмечается, что, чем позже сертификат был получен, тем меньший срок его действия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце октября Министерство цифровой трансформации упростило процедуру получения сертификата о вакцинации от коронавируса. Была убрана необходимость электронной подписи.