В Дії появились COVID-сертификаты для переболевших: видеоинструкция, как его получить
В Дії появилась возможность генерировать сертификат о выздоровлении от коронавируса. Также подробно разъясняется, как его получить.
Соответствующая видеоинструкция опубликована на YouTube-канале Дії. Сгенерировать документ можно как в приложении, так и на портале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Согласно инструкции, пользователю нужно войти либо в приложение, либо зайти на портал. Затем следует выбрать пункт о получении COVID-сертификатов.
Из предложенных вариантов нужно выбрать интересующий документ и согласиться на передачу информации.
Получить сертификат можно в том случае, если соответствующая информация о заболевании есть в медицинском реестре. Вносит ее туда врач.
Запрашивать документ можно не ранее, чем через 15 дней после внесения в реестр данных о заболевании.
Сам сертификат будет действовать 105 дней с момента внесения сведений в реестр. При этом отмечается, что, чем позже сертификат был получен, тем меньший срок его действия.
Как сообщал OBOZREVATEL, в конце октября Министерство цифровой трансформации упростило процедуру получения сертификата о вакцинации от коронавируса. Была убрана необходимость электронной подписи.
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