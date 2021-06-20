Хроника коронавируса на 20 июня: за сутки в мире умерли больше 8 тысяч человек

По состоянию на воскресенье, 20 июня, коронавирусом в Украине и мире заразились более 178,9 млн человек. За минувший день выявили 358 020 новых инфицированных, умерли еще 8 152. Всего от болезни скончались более 3,8 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 163,4 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Бразилии (81,5 тыс.), Индии (58,5 тыс.) и Колумбии (28,7 тыс.).

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Что важно знать об атаке коронавируса:

на сегодня в Украине подтверждено 2 229 044 случая заражения, с начала пандемии умерли 51 992 гражданина, а 2 150 708 вылечились.

В этом году после сезона отпусков в Украину может попасть индийский Delta-вариант коронавируса . В страну могут завезти и другие опасные штаммы болезни, которые являются более агрессивными и способны быстро распространяться.

В Украине могут начать вакцинировать против коронавируса детей и подростков. Хотя сегодня ни одна из вакцин, которые используют в государстве, не рассчитана на иммунизацию лиц такого возраста.