Хроника коронавируса на 20 июня: за сутки в мире умерли больше 8 тысяч человек

София Закревская
София Закревская
Covid
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Хроника коронавируса на 20 июня: за сутки в мире умерли больше 8 тысяч человек

По состоянию на воскресенье, 20 июня, коронавирусом в Украине и мире заразились более 178,9 млн человек. За минувший день выявили 358 020 новых инфицированных, умерли еще 8 152. Всего от болезни скончались более 3,8 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 163,4 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Бразилии (81,5 тыс.), Индии (58,5 тыс.) и Колумбии (28,7 тыс.).

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

  • на сегодня в Украине подтверждено 2 229 044 случая заражения, с начала пандемии умерли 51 992 гражданина, а 2 150 708 вылечились.

  • В этом году после сезона отпусков в Украину может попасть индийский Delta-вариант коронавируса. В страну могут завезти и другие опасные штаммы болезни, которые являются более агрессивными и способны быстро распространяться.

  • В Украине могут начать вакцинировать против коронавируса детей и подростков. Хотя сегодня ни одна из вакцин, которые используют в государстве, не рассчитана на иммунизацию лиц такого возраста.

Главное за 20 июня:

  • Группа кубинских биотех-компаний BioCubaFarma пришла к выводу, что эффективность двух доз вакцины от коронавируса Soberana 02 составляет 62%.

  • За прошедшие сутки, 19 июня, в мире зарегистрировали 8 152 летальных случая коронавируса. В Европе болезнь за день унесла 740 жизней, Украина заняла четвертое место по количеству смертей. В мировом рейтинге – 29-е.

  • В Аргентине официально зарегистрировали первый случай мукормикоза, известного как "черная плесень". Пациентка перенесла коронавирус, а после выписки почувствовала головную боль и нарушение чувствительности.

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