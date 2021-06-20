Хроника коронавируса на 20 июня: за сутки в мире умерли больше 8 тысяч человек
По состоянию на воскресенье, 20 июня, коронавирусом в Украине и мире заразились более 178,9 млн человек. За минувший день выявили 358 020 новых инфицированных, умерли еще 8 152. Всего от болезни скончались более 3,8 млн пациентов.
При этом выздоровели свыше 163,4 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Бразилии (81,5 тыс.), Индии (58,5 тыс.) и Колумбии (28,7 тыс.).
OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.
Что важно знать об атаке коронавируса:
на сегодня в Украине подтверждено 2 229 044 случая заражения, с начала пандемии умерли 51 992 гражданина, а 2 150 708 вылечились.
В этом году после сезона отпусков в Украину может попасть индийский Delta-вариант коронавируса. В страну могут завезти и другие опасные штаммы болезни, которые являются более агрессивными и способны быстро распространяться.
В Украине могут начать вакцинировать против коронавируса детей и подростков. Хотя сегодня ни одна из вакцин, которые используют в государстве, не рассчитана на иммунизацию лиц такого возраста.
Группа кубинских биотех-компаний BioCubaFarma пришла к выводу, что эффективность двух доз вакцины от коронавируса Soberana 02 составляет 62%.
За прошедшие сутки, 19 июня, в мире зарегистрировали 8 152 летальных случая коронавируса. В Европе болезнь за день унесла 740 жизней, Украина заняла четвертое место по количеству смертей. В мировом рейтинге – 29-е.
В Аргентине официально зарегистрировали первый случай мукормикоза, известного как "черная плесень". Пациентка перенесла коронавирус, а после выписки почувствовала головную боль и нарушение чувствительности.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.