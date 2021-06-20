Украина стала четвертой в Европе по смертности от COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки, 19 июня, в мире зарегистрировали 8 152 летальных случая коронавируса. В Европе болезнь за день унесла 740 жизней, Украина заняла четвертое место по количеству смертей. В мировом рейтинге – 29-е.

Так, в Украине от осложнений COVID-19 умерли 40 человек. Отметим, что это данные, опубликованные вчера, таким образом они свидетельствуют о количестве смертей в нашей стране за 18 июня. При этом обогнали Украину по информации Worldometers Россия (+466 смертей), Германия и Польша (по 41 летальному случаю).

Дальше по списку расположились Италия, Франция, Греция и Великобритания. В некоторых европейских странах не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса за сутки.

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Россия также вошла и в список мировых лидеров по количеству умерших за сутки пациентов. В этом рейтинге она заняла пятое место.

Больше всего жизней болезнь забрала в Бразилии (+2 247) , Индии (+1 239), Колумбии (+589) и Аргентине (+495). Всего же за весь период пандемии в мире умерли более 3,8 млн человек.

Напомним, что вчера в Украине и мире выявили 401 420 новых инфицированных. Всего от болезни скончались более 3,8 млн пациентов. При этом выздоровели свыше 163,1 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL, прекращение пандемии COVID-19 зависит от сроков поступления вакцин непривитому населению, особенно в развивающихся странах. Это условие важно для предотвращения дальнейших мутаций коронавируса.