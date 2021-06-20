В Украине за сутки менее 500 человек заразились коронавирусом, умерли – 24

По состоянию на утро воскресенья, 20 июня, в Украине официально подтверждено 2 229 523 случая коронавирусной инфекции. Из них 479 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 15 детей и 6 медработников.

От COVID-19 в стране умерли уже 52 016 человек (+24 за сутки), выздоровели 2 151 463 (+755 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Были госпитализированы 544 пациента.

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За сутки протестировано:

методом ПЦР – 13 865 человек;

методом ИФА – 2 958 человек;

экспресс-тестами – 8 514 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (91), Херсонской (39), Харьковской (32), Николаевской (32) и Киевской (32) областях.

Количество новых случаев/прививок (первая доза) за сутки:

г. Киев – 91/695

Винницкая область – 8/2659

Волынская область – 10/83

Днепропетровская область – 28/988

Донецкая область – 17/726

Житомирская область – 13/993

Закарпатская область – 7/494

Запорожская область – 17/267

Ивано-Франковская область – 4/505

Киевская область – 32/1826

Кировоградская область – 9/312

Луганская область – 5/671

Львовская область – 17/2855

Николаевская область – 32/532

Одесская область – 19/346

Полтавская область – 9/1026

Ривненская область – 11/335

Сумская область – 20/409

Тернопольская область – 11/759

Харьковская область – 32/1011

Херсонская область – 39/779

Хмельницкая область – 9/998

Черкасская область – 13/997

Черновицкая область – 17/167

Черниговская область – 9/1183

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 июня в мире зарегистрировали 8 152 летальных случая коронавируса. В Европе болезнь за день унесла 740 жизней, Украина заняла четвертое место по количеству смертей. В мировом рейтинге – 29-е.