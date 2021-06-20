В Украине за сутки менее 500 человек заразились коронавирусом, умерли – 24
По состоянию на утро воскресенья, 20 июня, в Украине официально подтверждено 2 229 523 случая коронавирусной инфекции. Из них 479 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 15 детей и 6 медработников.
От COVID-19 в стране умерли уже 52 016 человек (+24 за сутки), выздоровели 2 151 463 (+755 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Были госпитализированы 544 пациента.
За сутки протестировано:
методом ПЦР – 13 865 человек;
методом ИФА – 2 958 человек;
экспресс-тестами – 8 514 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (91), Херсонской (39), Харьковской (32), Николаевской (32) и Киевской (32) областях.
Количество новых случаев/прививок (первая доза) за сутки:
г. Киев – 91/695
Винницкая область – 8/2659
Волынская область – 10/83
Днепропетровская область – 28/988
Донецкая область – 17/726
Житомирская область – 13/993
Закарпатская область – 7/494
Запорожская область – 17/267
Ивано-Франковская область – 4/505
Киевская область – 32/1826
Кировоградская область – 9/312
Луганская область – 5/671
Львовская область – 17/2855
Николаевская область – 32/532
Одесская область – 19/346
Полтавская область – 9/1026
Ривненская область – 11/335
Сумская область – 20/409
Тернопольская область – 11/759
Харьковская область – 32/1011
Херсонская область – 39/779
Хмельницкая область – 9/998
Черкасская область – 13/997
Черновицкая область – 17/167
Черниговская область – 9/1183
Как сообщал OBOZREVATEL, 19 июня в мире зарегистрировали 8 152 летальных случая коронавируса. В Европе болезнь за день унесла 740 жизней, Украина заняла четвертое место по количеству смертей. В мировом рейтинге – 29-е.
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