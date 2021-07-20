Хроника коронавируса на 20 июля: за сутки заболели 480 тысяч человек

По состоянию на вторник, 20 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 191,6 млн человек. За минувший день выявлено 481 тысяч новых инфицированных, умерли еще более 6,9 тысяч. Всего болезнь унесла жизни 4,1 млн жителей планеты.

При этом выздоровели более 174,5 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Великобритании – 48 тыс., Индонезии – 44 тыс. и Индии – 38 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

на сегодня в Украине подтверждено 2 244 677 случаев заражения, с начала пандемии умер 52 731 человек, а 2 181 385 вылечились.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в ближайшее время ЕС признает COVID-сертификаты с китайской вакциной CoronaVac .

Он также анонсировал в ближайшем будущем появление в Украине новых инновационных препаратов от COVID-19.