Коронавирусом в Украине заболели почти 600 человек за сутки

По состоянию на утро вторника, 20 июля, в Украине официально подтверждено 2 245 275 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 598 заболевших, из них 23 детей, 13 медработников. Госпитализировали 279 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже 52 756 человек (+25 за сутки), выздоровели 2 181 925 (+540). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (228), Донецкой (48), Одесской (35), Сумской (35) и Луганской (35) областях.

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г. Киев – 228 случаев;

Винницкая область – 9 случаев;

Волынская область – 4 случая;

Днепропетровская область – 32 случая;

Донецкая область – 48 случаев;

Житомирская область – 11 случаев;

Закарпатская область – 5 случаев;

Запорожская область – 14 случаев;

Ивано-Франковская область – 7 случаев;

Киевская область – 6 случаев;

Кировоградская область – 1 случай;

Луганская область – 35 случаев;

Львовская область – 20 случаев;

Николаевская область – 4 случая;

Одесская область – 35 случаев;

Полтавская область – 15 случаев;

Ривненская область – 3 случая;

Сумская область – 35 случаев;

Тернопольская область – 1 случай;

Харьковская область – 18 случаев;

Херсонская область – 30 случаев;

Хмельницкая область – 19 случаев;

Черкасская область – 13 случаев;

Черновицкая область – 4 случая;

Черниговская область – 1 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Министерстве здравоохранения хотят обязать всех невакцинированных лиц, которые въезжают в Украину, проходить самоизоляцию. Ее срок может составлять от 7 до 14 дней.