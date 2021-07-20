Коронавирусом в Украине заболели почти 600 человек за сутки
По состоянию на утро вторника, 20 июля, в Украине официально подтверждено 2 245 275 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 598 заболевших, из них 23 детей, 13 медработников. Госпитализировали 279 пациентов.
От COVID-19 в стране умерли уже 52 756 человек (+25 за сутки), выздоровели 2 181 925 (+540). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (228), Донецкой (48), Одесской (35), Сумской (35) и Луганской (35) областях.
г. Киев – 228 случаев;
Винницкая область – 9 случаев;
Волынская область – 4 случая;
Днепропетровская область – 32 случая;
Донецкая область – 48 случаев;
Житомирская область – 11 случаев;
Закарпатская область – 5 случаев;
Запорожская область – 14 случаев;
Ивано-Франковская область – 7 случаев;
Киевская область – 6 случаев;
Кировоградская область – 1 случай;
Луганская область – 35 случаев;
Львовская область – 20 случаев;
Николаевская область – 4 случая;
Одесская область – 35 случаев;
Полтавская область – 15 случаев;
Ривненская область – 3 случая;
Сумская область – 35 случаев;
Тернопольская область – 1 случай;
Харьковская область – 18 случаев;
Херсонская область – 30 случаев;
Хмельницкая область – 19 случаев;
Черкасская область – 13 случаев;
Черновицкая область – 4 случая;
Черниговская область – 1 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Министерстве здравоохранения хотят обязать всех невакцинированных лиц, которые въезжают в Украину, проходить самоизоляцию. Ее срок может составлять от 7 до 14 дней.
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