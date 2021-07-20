Кипр разрешил въезд украинцам, вакцинированным китайским CoronaVac

Кипр открыл границы для иностранцев, вакцинированных китайским CoronaVac. Ранее этого препарата не было в перечне вакцин, прививки которыми давало право въезда в островное государство.

О расширении списка сообщил правительственный сайт Кипра для регистрации туристов Сyprus Flight pass. Отмечается, что для въезда нужен международный сертификат о вакцинации – в Украине его выдает семейный врач.

Теперь на Кипр могут въезжать люди, которые вакцинированы следующими препаратами: Johnson & Johnson, AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna, Sinovac (CoronaVac). Также разрешено пересекать границу после вакцинации российским препаратом Sputnik и китайским Sinopharm.

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Однако, чтобы не возникло проблем на границе, необходимо завершить вакцинацию, то есть должны быть введены две дозы препарата. Это не касается только вакцины Johnson & Johnson, поскольку она однодозовая.

После получения второй дозы вакцины должна пройти неделя, а после Johnson & Johnson – 14 дней.

Для въезда на Кипр нужно кроме международного сертификата о вакцинации за 48 часов до прибытия в страну заполнить специальную форму.

Также в Кипр можно въехать туристам, которые выздоровели от коронавируса - для этого нужно показать положительный тест сделанный не позднее, чем за 180 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кипр не признавал вакцину СoronaVac, которую одобрила Всемирная организация здравоохранения.