Финляндия открывает границы для украинцев: правила въезда

Правительство Финляндии приняло решение разрешить въезд для украинских туристов, которые прошли курс вакцинации. Он (курс) должен быть завершен менее чем за 14 дней до пересечения границы.

Новые правила въезда будут действовать с 26 июля. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Финляндия с 26 июля открывается для украинцев, которые прошли полный курс вакцинации. Подробные условия въезда и список признанных вакцин есть на интерактивной карте МИД (спойлер: индийские и китайские там есть)", - написал Кулеба.

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Стоит отметить, что в страну впустят тех украинцев, которые прошли полный курс вакцинации такими препаратами, как: Comirnaty (Prizer-BionTech), Spikevax (Moredna), Vaxzevria (AstaZeneca), Janssen (Johnson&Johnson), BIBP/Sinopharm, Covishield, CoronaVac.

Также в страну будут пускать тех украинцев, которые предоставят справку с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус или подтверждением, что человек переболел вирусом – только при наличии уважительного основания для поездки.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, недавно границы для украинцев открыла Словения. Путешественники, прошедшие вакцинацию в два этапа и имеющие негативный результат теста на коронавирус – могут пересечь границу. Кроме того, 14 июля въезд украинцев в свою страну разрешило и правительство Хорватии.