Хроника коронавируса на 19 июня: за сутки в мире заболели более 400 тыс. человек
По состоянию на субботу, 19 июня, коронавирусом в Украине и мире заразились более 178,6 млн человек. За минувший день выявили 400 897 новых инфицированных, умерли еще 8 523. Всего от болезни скончались более 3,8 млн пациентов.
При этом выздоровели свыше 163,1 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Бразилии (98,1 тыс.), Индии (60,8 тыс.) и Колумбии (28,7 тыс.).
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Что важно знать об атаке коронавируса:
на сегодня в Украине подтверждено 2 228 192 случая заражения, из них с начала пандемии умерли 51 952 гражданина, а 2 147 972 вылечились.
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