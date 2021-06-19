Хроника коронавируса на 19 июня: за сутки в мире заболели более 400 тыс. человек

София Закревская
София Закревская
Covid
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Хроника коронавируса на 19 июня: за сутки в мире заболели более 400 тыс. человек

По состоянию на субботу, 19 июня, коронавирусом в Украине и мире заразились более 178,6 млн человек. За минувший день выявили 400 897 новых инфицированных, умерли еще 8 523. Всего от болезни скончались более 3,8 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 163,1 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Бразилии (98,1 тыс.), Индии (60,8 тыс.) и Колумбии (28,7 тыс.).

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Пандемия коронавируса.
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Топ-15 стран по количеству новых случаев за сутки.

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • на сегодня в Украине подтверждено 2 228 192 случая заражения, из них с начала пандемии умерли 51 952 гражданина, а 2 147 972 вылечились.

  • Ученые уже готовятся к возможной следующей пандемии коронавируса. В своих расчетах они придерживаются семилетней схемы с 2004 года и прогнозируют, что с новой эпидемией человечество столкнется, возможно, в 2028-м.

  • Исследователи выяснили, что астма и никотиновая зависимость связаны со случаями повторного инфицирования коронавирусом.

Главное за 19 июня:

  • В ВОЗ заявили, что дельта-вариант COVID-19, впервые обнаруженный в Индии, становится господствующим вариантом коронавируса в мире. Это происходит из-за его высокой способности передаваться от человека к человеку.

  • Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов вручил награды ведущим медикам Украины. Среди них Ольга Голубовская, Наталья Виноград, Сергей Дубров.

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